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Luis de la Fuente a attisé l’attente autour du choc très attendu entre l’Espagne et l’Angleterre en Ligue des nations en répondant fermement à Thomas Tuchel. Le sélectionneur espagnol a balayé ses propos sur les protocoles contre le racisme, affirmant que de tels problèmes n’existent pas dans le football espagnol, alors qu’il prépare son équipe, qui bat des records, à se rendre au Metropolitano.

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De la Fuente réplique à Tuchel

L’atmosphère autour de la rencontre de Ligue des nations entre l’Espagne et l’Angleterre s’est tendue après les propos de Tuchel sur les protocoles antiracistes. Interrogé sur les récentes déclarations du sélectionneur anglais à ce sujet, De la Fuente s’est montré catégorique. « Il n’y a pas de racisme en Espagne. C’est aussi simple que cela. Exactement comme en Angleterre. Dites-le à Tuchel : il n’y a pas de racisme en Espagne », a déclaré l’homme de 65 ans lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Au-delà des discussions extrasportives, De la Fuente a souligné la cohésion qui a porté son groupe au sommet du football international. « Nous avons un esprit de famille qui nous unit. C’est la force de ce groupe, qui va au-delà du cadre professionnel », a expliqué De la Fuente. Il a ajouté que, lorsqu’un membre du groupe traverse une période difficile, la force du collectif lui permet de trouver du soutien. Cette solidarité a créé un groupe solide, que les adversaires ont eu du mal à faire céder au cours de l’année écoulée.

À la recherche d’une treizième victoire consécutive

L’Espagne aborde la rencontre au Metropolitano sur une série historique de 43 matches sans défaite. Cette série lui a assuré une place dans les annales, mais le sélectionneur assure que ses joueurs sont loin d’être rassasiés. « Nous sommes déjà entrés dans l’histoire. À l’avenir, nous verrons si quelqu’un bat ces records. Mais à ce jour, nous sommes la sélection nationale qui compte le plus de matches sans défaite dans l’histoire. Nous ne nous arrêtons pas là : nous voulons continuer à battre des records et à franchir d’autres étapes. Cette équipe a beaucoup d’ambition, et nous avons une obsession : le prochain match est le dernier match. C’est ce qui nous rend si ambitieux. Nous avons encore une grande marge de progression et nous voulons mieux faire », a-t-il déclaré.

De la Fuente a écarté toute idée selon laquelle ses joueurs pourraient perdre leur concentration maintenant qu’ils ont assuré leur place. Il a confirmé sa volonté de prolonger leur série de victoires : « Je vous garantis que non. Non. Nous voulons gagner demain. Nous avons déjà remporté douze matches d’affilée et nous voulons le treizième. Nous ne nous en contentons pas. Le résultat sera ce qu’il sera, mais demain, notre seul objectif est de gagner. »

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L’état de forme de Lamine Yamal et la pression médiatique

Getty Images

L’état de forme et l’état d’esprit du jeune prodige Yamal figurent parmi les principaux sujets de discussion avant le match. De la Fuente a profité de la conférence de presse pour clarifier la situation de l’ailier, tout en exprimant son agacement face aux rumeurs selon lesquelles le joueur ne serait pas totalement remis. « Je ne suis pas en colère, vraiment. Si je devais me mettre en colère pour ça… J’ai simplement dit que cela me dérange quand on ne dit pas la vérité. Je suis sûr que tout le monde ici ressent la même chose. Nous n’aimons pas que les gens mentent. C’est tout. Cela dit, Lamine va très bien. Nous referions tout le processus de la même manière. Il s’est parfaitement rétabli, et l’accueil qui lui a été réservé, ainsi qu’à Mikel, a été spectaculaire. Deux membres de plus de notre famille sont de nouveau parmi nous, et nous sommes heureux qu’ils aillent aussi bien », a déclaré le sélectionneur.

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Un choc entre deux des meilleurs modèles de jeu au monde

La bataille tactique entre les deux équipes devrait offrir une confrontation entre deux des approches les plus abouties du football moderne. Tout en reconnaissant la qualité de l’équipe d’Angleterre, De la Fuente a défendu le modèle espagnol, qu’il juge mieux adapté à ses joueurs. « Deux des puissances du football mondial s’affrontent. C’est l’un des meilleurs matches que l’on puisse voir », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Entre les deux modèles de jeu, je choisis le nôtre, parce que nos joueurs y sont adaptés. »

Il a poursuivi : « Nous sommes deux des équipes au plus grand potentiel au monde. Je préfère le modèle espagnol. Je pense que c’est un modèle très reconnaissable, qui correspond très bien à nos joueurs. C’est celui que je préfère. Le modèle anglais a beaucoup évolué et je pense aussi qu’il est très bon. Mais nous ne pourrions pas jouer comme l’Angleterre, pas plus que l’Angleterre ne pourrait jouer comme l’Espagne. »