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L’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, a révélé le message lancé à ses joueurs à la mi-temps avant leur première victoire en championnat à Stamford Bridge ce siècle. Mené après un but d’Emmanuel Emegha pour sa première titularisation, Leeds a surclassé le Chelsea de Xabi Alonso 4-1 et grimpé à la sixième place de Premier League.

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Farke mène Leeds à un succès historique à Stamford Bridge

Daniel Farke a salué une journée marquante dans l’histoire de Leeds United, qui a renversé le Chelsea de Xabi Alonso pour s’imposer 4-1 à Stamford Bridge. Noah Okafor a inscrit un doublé, Dominic Calvert-Lewin a marqué sur penalty et Brenden Aaronson a conclu une contre-attaque en fin de match, offrant à Leeds sa première victoire dans ce stade depuis 1999.

Ce résultat propulse Leeds à la sixième place de Premier League, après qu’Emmanuel Emegha a brièvement donné l’avantage aux locaux en première période, lors de sa première titularisation. « Un excellent résultat, a déclaré Farke. C’est notre première victoire à Stamford Bridge en tant que club au cours de ce siècle, ce qui dit tout de sa place dans notre histoire. Un match nul m’aurait déçu aujourd’hui, et j’étais un peu déçu à la mi-temps. Je pensais que nous étions la meilleure équipe, que nous dominions ce match et que notre plan fonctionnait. »

Le message de la mi-temps lance Leeds vers la victoire

Leeds a répliqué moins de trois minutes après l’ouverture du score d’Emegha grâce à Okafor, avant de prendre totalement le contrôle après la pause. Calvert-Lewin a d’abord transformé un penalty accordé pour une main de Morgan Rogers. Farke a révélé avoir exhorté ses joueurs à viser sans relâche les trois points plutôt que de se contenter d’un match nul.

« Je n’étais pas déçu par mes joueurs, seulement par le résultat à la mi-temps, a expliqué Farke. Je les ai encouragés à continuer dans la même voie. Nous avons discuté de la manière de nous créer encore plus d’occasions. Dans l’ensemble, nous les avons beaucoup félicités pour leur première période et leur avons recommandé de jouer pour gagner, sans reculer. Les joueurs sont revenus sur le terrain avec beaucoup d’élan et il semble qu’ils aient écouté. En deuxième période, je dirais qu’il n’y a eu que nous. »

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La discipline tactique prime sur la seule puissance physique

Leeds a dominé Chelsea dans les airs et sur coups de pied arrêtés, porté notamment par les prestations d’Ethan Ampadu et de Calvert-Lewin. Farke a toutefois rejeté l’idée que ce succès reposait uniquement sur la puissance physique. Il a plutôt mis en avant la préparation minutieuse du pressing et de la compacité de son équipe pour neutraliser l’attaque de Chelsea et ses joueurs vedettes.

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« Si seule la force physique comptait, j’irais à la salle de sport chercher des culturistes et je les mettrais sur le terrain, a insisté Farke. Mais il faut être irréprochable tactiquement. Il faut analyser leur manière de procéder et travailler pendant la semaine sur la façon dont nous voulons presser et rester compacts en équipe. Nous avons montré notre volonté de travailler et de nous battre, c’est la culture que nous avons instaurée. »

Leeds gagne en confiance et entre dans le top 6

Battre une équipe de Chelsea comptant Cole Palmer, Estevao Willian et Moises Caicedo, sorti sur blessure en première période, a apporté à l’effectif de Farke des points précieux, mais aussi de la confiance. « Des soirées comme celle-ci, face à une équipe au potentiel de classe mondiale, si vous la dominez et pouvez dire que vous avez été la meilleure équipe, cela donne beaucoup de conviction et de confiance », a-t-il ajouté.

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Leeds va désormais tenter de consolider sa sixième place en Premier League, tandis qu’Alonso devra remobiliser son équipe avant le déplacement de Chelsea à Nottingham Forest, le vendredi 27 novembre au soir.