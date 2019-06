Allemagne U21 - Roumanie U21 4-2, l'Allemagne est en finale

L'Allemagne s'offre une place en finale de l'Euro Espoirs en battant la Roumanie de haute lutte ce jeudi (4-2).

L' a eu maille à partir avec la Roumanie à ce jeudi. Pourtant, ce sont bien les Allemands qui ont ouvert la marque peu après la 20e minute de jeu.

Bleues - Corinne Diacre : "On va affronter la meilleure équipe du monde"

Après une occasion roumaine, le contre allemand est lancé à vitesse grand V. Esseulé aux abords de la surface roumaine, Amiri marque d'une frappe croisée du droit : 1-0. Mais la Roumanie pousse et égalisera quelques instants plus tard suite à un penalty et un carton jaune pour Baumgartl, qui a fait faute sur Hagi. Puscas égalise, 1-1.

On retrouvera Puscas juste avant le repos pour concrétiser un temps fort roumain en donnant l'avantage à son équipe d'une jolie tête décroisée (1-2). La Roumanie domine les échanges et le score au repos est logique. Néanmoins, les Allemands ne l'entendent pas de cette oreille.

En effet, Waldschmidt égalise sur penalty juste après la pause suite à une erreur d'Hagi, lequel avait tiré le maillot de Dahoud dans sa surface. 2-2, tout est à refaire pour des Roumains méritants. La forte chaleur fait alors revoir aux deux équipes leurs vélleités offensives à la baisse.

Cependant, à la 90e minute l'Allemagne prend les devants sur un coup-franc indirect. Amiri décale Waldschmidt, dont le tir croisé du gauche va au fond avec l'aide du poteau. Amiri ajoutera un but en toute fin de match sur coup-franc d'une frappe enveloppée du droit. 4-2, l'Allemagne est en finale !