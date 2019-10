Allemagne, Ter Stegen : "Pas de conflit avec Neuer"

Le gardien allemand Marc-André Ter Stegen a assuré qu’il n’avait absolument aucun problème avec son coéquipier en sélection, Manuel Neuer.

La guerre des goals fait rage en Allemagne. Mais seulement dans les journaux où à travers les déclarations par presse interposée des différents dirigeants, tels qu’Uli Hoeness. Les principaux concernés, eux, restent détachés par rapport à ce duel. C’est ce que l’on peut déduire des dernières déclarations tenues par Marc André Ter Stegen.

Le dernier rempart du s’est exprimé ce mardi en conférence de presse pour dire qu’il n’y avait absolument aucun souci entre lui et son rival direct au sein de la Mannschaft, Manuel Neuer. « Il n’y a pas de discussions, pas de disputes ou un moment où on s’est dit: « Là, il faut absolument qu’on parle !" Nous discutons tous les jours et entretenons de bonnes relations professionnelles. »

« Neuer a un avantage »

Ter Stegen (22 sélections) assure donc qu’il y a une concurrence saine, et il reconnait même que Neuer reste devant lui pour ce poste de numéro un chez les quadruples champions du monde. "Il (Neuer) a un avantage, je dois performer de la meilleure manière possible, prouver ma valeur et rendre cette décision la plus dure possible pour le sélectionneur", a-t-il concédé.

Tout en avouant qu’il doit encore progresser, l’ancien joueur de Borussia M’Gladbach a réitéré l’ambition qu’il a de devenir titulaire avec sa sélection à moyen ou long terme : "Je vais tout donner pour devenir le numéro un. C'est mon objectif personnel. Mais cela n'a rien à voir avec les autres. Mais le plus important c’est que l’équipe nationale réussit un grand tournoi".