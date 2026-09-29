Allemagne - Serbie, aperçu de l’UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Allemagne - Serbie débute le 1 octobre 2026 à 14h45 EST et 18h45 GMT.

Klopp toujours sans victoire

Jürgen Klopp espérera que la troisième sera la bonne lorsque son équipe affrontera la Serbie à l'Allianz Arena de Munich.

L'Allemagne a démarré lentement

Klopp a été privé de victoire pour ses débuts à la tête de l'Allemagne à Amsterdam, où un but tardif des Pays-Bas a forcé un match nul 1-1. La Mannschaft a ensuite perdu contre la Grèce à Augsbourg dimanche dernier. Attendez-vous à de nombreux changements dans l'équipe, Kai Havertz étant de retour dans son club d'Arsenal après avoir contracté une blessure. La star de Barcelone Karim Adeyemi, Kevin Schade de Brentford et Felix Nmecha du Borussia Dortmund devraient tous être titulaires ici.

Getty Images

La Serbie est en difficulté et menacée de relégation

La Serbie est dernière du groupe A2 après des défaites à domicile contre la Grèce et n les Pays-Bas.

Les scénarios de la Ligue des nations

Les deux premiers de chaque groupe de la Ligue A se qualifient pour les quarts de finale. Les deux dernières nations sont menacées d'une relégation en Ligue B ou d'un barrage pour se maintenir.

Des visages familiers

Les stars serbes Luka Jovic et Filip Kostic possèdent tous deux une expérience considérable en Bundesliga et se réjouiront de l'occasion d'affronter plusieurs noms qu'ils connaissent bien. Kostic, 33 ans, joueur de couloir gauche désormais au PSV, pensionnaire d'Eredivisie, a brillé à l'Eintracht Francfort entre 2019 et 2022, devenant le cœur créatif d'une équipe qui a remporté la Ligue Europa en 2022.

Getty Images

Nouvelles des équipes et effectifs

L'Allemagne aborde cette rencontre sans deux de ses joueurs offensifs les plus influents. Jamal Musiala s'est retiré du groupe avant le match contre les Pays-Bas et ne s'est pas rétabli, tandis que Kai Havertz a subi une suspicion de blessure aux ischio-jambiers pendant cette rencontre et a lui aussi été déclaré forfait. Florian Wirtz et Jonathan Burkardt ont été appelés dans le groupe pour couvrir ces absences, bien qu'aucun onze de départ confirmé n'ait été communiqué. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Serbie, le coach Veljko Paunovic n'a confirmé aucun problème de blessure ou de suspension avant le déplacement à Munich. Aucune donnée sur une composition probable n'est actuellement disponible, et les nouvelles de l'équipe seront mises à jour à mesure que les informations seront disponibles.

Forme

L'Allemagne a pris un point lors de ses deux derniers matches de compétition, avec un nul 1-1 contre les Pays-Bas avant une défaite 1-0 face à la Grèce. Sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, elle a enregistré une victoire, un nul et trois défaites. Cette série comprend des éliminations de la Coupe du monde contre le Paraguay et l'Équateur, sa seule victoire étant intervenue contre la Côte d'Ivoire. L'Allemagne a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres, et elle reste désormais sur deux défaites consécutives avant ce match.

La Serbie a perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-1 contre les Pays-Bas en Ligue des nations, après un précédent revers 2-1 face à la Grèce dans la même compétition. Avant cela, elle avait été battue 5-1 par le Mexique et 3-0 par le Cap-Vert en matches amicaux. Sa seule victoire durant cette série est arrivée contre l'Arabie saoudite, sur le score de 2-1 en mars. La Serbie a marqué cinq buts et en a encaissé onze sur ces cinq matches.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un nul 1-1, lors d'un match amical disputé en Allemagne en mars 2019. Avant cela, la Serbie avait battu l'Allemagne 1-0 en phase de groupes de la Coupe du monde 2010, l'un des résultats les plus notables de l'histoire récente de cette affiche. Sur les quatre confrontations répertoriées, l'Allemagne compte deux victoires contre une pour la Serbie, avec un nul. L'Allemagne a marqué quatre buts lors de ces matches et en a concédé trois.

Classement

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Pays-Bas PAB 2 1 1 0 3 2 +1 4 V N 3 Allemagne ALM 2 0 1 1 1 2 -1 1 D N 4 Serbie SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

L'Allemagne occupe la troisième place du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, un rang au-dessus de la Serbie, dernière du classement. Les deux équipes n'ont toujours pas gagné après deux journées, ce qui signifie que cette rencontre a des implications directes pour savoir qui peut encore prétendre de manière réaliste à lutter pour la première place du groupe.