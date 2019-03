Allemagne-Sebie 1-1 - La Serbie accroche la Mannschaft

Menée par la Serbie, l'Allemagne, rajeunie, a trouvé les ressources pour éviter un revers compromettant (1-1).

Ce n'était qu'un match amical, mais ça représentait un peu plus que cela, au fond. Parce que l' ne met plus un pied devant l'autre depuis un an - comme l'ont symbolisé ses échecs retantissants lors de la et de la plus accessoire Ligue des Nations. Et parce que les grandes manoeuvres ont commencé, surtout. Elles attisaient donc une certaine curiosité.

En se passant de plusieurs dinosaures de la sélection (Hummels, Boateng et Müller après Khedira), Joachim Löw a lui-même décrété le début d'une "nouvelle ère". Le constat, pour le moment, c'est que son chantier reste immense. Ce match de rentrée ressemble vraiment à un état des lieux de ce qu'est cette sélection actuellement. Du talent, évidemment, mais aussi une certaine inefficacité dans les deux surfaces et des circuits encore en rodage. En face, le plan de la était clair : réduire les espaces, défendre et attendre une faille.

Une Allemagne entreprenante mais encore inefficace

C'est comme cela que les visiteurs ont douché leur hôte sur leur première opportunité à la suite d'un corner où Luka Jovic, (trop) esseulé, a conclu de la tête (0-1, 13e). L'Allemagne a offert une vraie réaction devant son public, c'est son mérite, mais elle n'a pas été récompensée avant la pause. La faute, entre autre, au manque de réalisme de Timo Werner, en position idéale à plusieurs reprises (22e, 37e).

Au retour des vestiaires, Marko Dmitrovic, le gardien serbe, a multiplié les prouesses pour maintenir sa cage inviolée devant Reus (59e), Sané (64e) ou encore Gündogan (65e). En revanche, il n'a rien pu faire sur le très bel enchaînement dribble-frappe de Goretzka, dont la frappe placée au premier poteau a fait mouche (1-1, 69e). C'était un moindre mal pour cette Mannschaft entreprenante et juvénile, qui a eu les munitions pour arracher la victoire dans le dernier quart d'heure, sans y parvenir - l'expulsion de Pavkov dans les arrêts de jeu relevant de l'anecdote.

La suite dira si ce match nul peut constituer un socle dans cette période de reconstruction. Ce n'est pas le résultat le plus flatteur qu'il soit. Mais son contenu est consistant.