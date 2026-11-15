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Allemagne - Pays-Bas : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League A - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Olympiastadion

Le stade olympique de Berlin accueille la dernière rencontre décisive du groupe de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : l’Allemagne reçoit les Pays-Bas dans un duel qui décidera de la qualification pour les quarts de finale.

La sélection allemande aborde cette rencontre avec une grande confiance. Après la convaincante victoire 3-1 à Belgrade contre la Serbie, Jürgen Klopp a demandé à ses joueurs de considérer enfin leur qualité comme une évidence. Avec huit points dans le groupe, l’Allemagne a son destin en main.

Florian Wirtz a été l’homme du match à Belgrade. Auteur du but du 2-0, il a dirigé le jeu avec une aisance qui a enthousiasmé Klopp. Brajan Gruda a inscrit le troisième but, soulignant la profondeur dont dispose désormais l’effectif allemand.

Les Pays-Bas arrivent après une soirée historique à Amsterdam. Le 7-0 contre la Grèce a égalé la plus large victoire de l’histoire de la Ligue des nations. Tijjani Reijnders a marqué trois fois en 21 minutes et s’est montré tout simplement inarrêtable.

En peu de temps, Xavi Hernández a transformé les Oranje en une équipe qui démantèle méthodiquement ses adversaires. Joey Veerman et Frenkie de Jong ont formé au milieu de terrain un duo que beaucoup jugeaient incompatible. À Amsterdam, ils ont donné tort à tous les sceptiques.

Donyell Malen a mis fin à sa disette de buts au niveau international en inscrivant le septième but de la soirée. Il a ensuite évoqué un travail vidéo intensif avec l’entraîneur. Les Pays-Bas arrivent avec de l’élan, de la confiance et une clarté tactique qui posera de vrais problèmes à l’Allemagne.

Voici toutes les informations sur la diffusion télévisée, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de l’Allemagne et des Pays-Bas ?

L’Allemagne aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. La sélection allemande s’est récemment imposée 3-1 à l’extérieur contre la Serbie, après un match nul sans but face à la Grèce. Au total, l’Allemagne a inscrit quatre buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres.

Les Pays-Bas affichent une forme éclatante : quatre victoires et un match nul lors de leurs cinq dernières rencontres. Leur dernière sortie s’est soldée par un 7-0 contre la Grèce. Auparavant, l’équipe avait battu deux fois la Serbie et obtenu un nul 1-1 contre l’Allemagne. En cinq matches, les Oranje ont marqué 13 fois et n’ont encaissé que quatre buts.

Allemagne - Pays-Bas : compositions

Allemagne - Pays-Bas : forme

Allemagne - Pays-Bas : bilan des confrontations directes

Allemagne - Pays-Bas : les classements