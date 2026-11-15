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Allemagne - Pays-Bas : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Allemagne vs Pays-Bas
Allemagne
Pays-Bas
UEFA Nations League A

En Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, l’Allemagne affronte les Pays-Bas. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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FranceMolotov
BelgiqueDAZN
SuisseSunrise TV
LuxembourgDas Erste
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Allemagne - Pays-Bas : heure du coup d’envoi

crest
UEFA Nations League A - Journée 6
Olympiastadion

Le stade olympique de Berlin accueille la dernière rencontre décisive du groupe de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : l’Allemagne reçoit les Pays-Bas dans un duel qui décidera de la qualification pour les quarts de finale.

La sélection allemande aborde cette rencontre avec une grande confiance. Après la convaincante victoire 3-1 à Belgrade contre la Serbie, Jürgen Klopp a demandé à ses joueurs de considérer enfin leur qualité comme une évidence. Avec huit points dans le groupe, l’Allemagne a son destin en main.

Florian Wirtz a été l’homme du match à Belgrade. Auteur du but du 2-0, il a dirigé le jeu avec une aisance qui a enthousiasmé Klopp. Brajan Gruda a inscrit le troisième but, soulignant la profondeur dont dispose désormais l’effectif allemand.

Les Pays-Bas arrivent après une soirée historique à Amsterdam. Le 7-0 contre la Grèce a égalé la plus large victoire de l’histoire de la Ligue des nations. Tijjani Reijnders a marqué trois fois en 21 minutes et s’est montré tout simplement inarrêtable.

En peu de temps, Xavi Hernández a transformé les Oranje en une équipe qui démantèle méthodiquement ses adversaires. Joey Veerman et Frenkie de Jong ont formé au milieu de terrain un duo que beaucoup jugeaient incompatible. À Amsterdam, ils ont donné tort à tous les sceptiques.

Donyell Malen a mis fin à sa disette de buts au niveau international en inscrivant le septième but de la soirée. Il a ensuite évoqué un travail vidéo intensif avec l’entraîneur. Les Pays-Bas arrivent avec de l’élan, de la confiance et une clarté tactique qui posera de vrais problèmes à l’Allemagne.

Voici toutes les informations sur la diffusion télévisée, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de l’Allemagne et des Pays-Bas ?

L’Allemagne aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. La sélection allemande s’est récemment imposée 3-1 à l’extérieur contre la Serbie, après un match nul sans but face à la Grèce. Au total, l’Allemagne a inscrit quatre buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres.

Les Pays-Bas affichent une forme éclatante : quatre victoires et un match nul lors de leurs cinq dernières rencontres. Leur dernière sortie s’est soldée par un 7-0 contre la Grèce. Auparavant, l’équipe avait battu deux fois la Serbie et obtenu un nul 1-1 contre l’Allemagne. En cinq matches, les Oranje ont marqué 13 fois et n’ont encaissé que quatre buts.

ALM

ALM - Forme

PAB
N1-1
GRÈ
D0-1
SER
V2-0
GRÈ
N0-0
SER
V1-3
But marqué (encaissé)
6/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PAB

PAB - Forme

ALM
N1-1
SER
V1-2
GRÈ
N2-2
SER
V2-1
GRÈ
V7-0
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Allemagne - Pays-Bas : compositions

Allemagne vs Pays-Bas Équipes probables

4-2-3-1
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Formation
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
4-2-3-1
M. ter StegenM. ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckP. TreuP. TreuD. ScherhantD. ScherhantA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichB. GrudaB. GrudaK. HavertzK. HavertzB. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenJ. TimberJ. TimberD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeC. GakpoC. GakpoT. KoopmeinersT. KoopmeinersT. ReijndersT. ReijndersJ. VeermanJ. VeermanC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. Malen
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
4-2-3-1
Allemagne

Onze de départ

Pays-Bas

Entraineur

  • J. Klopp
  • X. Hernandez

Allemagne - Pays-Bas : forme

ALM

ALM - Forme

PAB
N1-1
GRÈ
D0-1
SER
V2-0
GRÈ
N0-0
SER
V1-3
But marqué (encaissé)
6/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PAB

PAB - Forme

ALM
N1-1
SER
V1-2
GRÈ
N2-2
SER
V2-1
GRÈ
V7-0
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Allemagne - Pays-Bas : bilan des confrontations directes

Face à face

AllemagneNulPays-Bas
2
3
0
UEFA Nations League A
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
Allemagne badge
Allemagne
ALM
1
FDM
UEFA Nations League A
Allemagne badge
Allemagne
ALM
1
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
0
FDM
UEFA Nations League A
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
2
Allemagne badge
Allemagne
ALM
2
FDM
Matchs Amicaux
Allemagne badge
Allemagne
ALM
2
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
FDM
Matchs Amicaux
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
Allemagne badge
Allemagne
ALM
1
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Allemagne - Pays-Bas : les classements

Grp. 2

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pays-BasPays-BasPAB
5320145+911
V
V
N
V
N
2
GrèceGrèceGRÈ
5221510-58
D
N
N
V
V
3
AllemagneAllemagneALM
522163+38
V
N
V
D
N
4
SerbieSerbieSER
5005411-70
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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