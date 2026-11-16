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Allemagne - Pays-Bas : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League A - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Olympiastadion

Le stade olympique de Berlin accueille la finale décisive du groupe en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : l’Allemagne reçoit les Pays-Bas dans un duel qui déterminera la qualification pour les quarts de finale.

La sélection allemande aborde cette rencontre avec confiance. Après la convaincante victoire 3-1 à Belgrade contre la Serbie, Jürgen Klopp a demandé à ses joueurs de considérer enfin leur propre qualité comme une évidence. Avec huit points dans le groupe, l’Allemagne a son destin en main.

Florian Wirtz a été l’homme du match à Belgrade : il a inscrit le but du 2-0 et dirigé le jeu avec une aisance qui a enthousiasmé Klopp. Brajan Gruda a marqué le troisième but, soulignant la profondeur dont dispose désormais l’effectif allemand.

Les Pays-Bas arrivent après une soirée historique à Amsterdam. Leur victoire 7-0 contre la Grèce a égalé le record du plus large succès de l’histoire de la Ligue des nations. Tijjani Reijnders a marqué trois fois en 21 minutes et s’est montré tout simplement impossible à arrêter.

En peu de temps, Xavi Hernández a transformé les Oranje en une équipe capable de démanteler méthodiquement ses adversaires. Joey Veerman et Frenkie de Jong ont formé au milieu un duo que beaucoup jugeaient incompatible : à Amsterdam, ils ont donné tort à tous les sceptiques.

Donyell Malen a mis fin à sa disette de buts en sélection en inscrivant le septième but de la soirée, avant d’évoquer l’intense travail vidéo effectué avec l’entraîneur. Les Pays-Bas arrivent avec de l’élan, de la confiance et une clarté tactique qui posera de vrais problèmes à l’Allemagne.

Voici toutes les informations sur la diffusion TV, le streaming et l’heure du coup d’envoi.

Les temps forts de la semaine : qu’ont fait l’Allemagne et les Pays-Bas ?

L’Allemagne aborde ce match avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. La sélection allemande s’est imposée 3-1 à l’extérieur contre la Serbie lors de son dernier match, après un nul sans but face à la Grèce. Au total, l’Allemagne a marqué quatre buts et en a encaissé deux au cours de ces cinq rencontres.

Les Pays-Bas affichent une forme éclatante : quatre victoires et un nul lors de leurs cinq derniers matchs. Leur dernière sortie s’est soldée par un succès 7-0 contre la Grèce. Auparavant, ils avaient battu deux fois la Serbie et obtenu un nul 1-1 contre l’Allemagne. En cinq rencontres, les Oranje ont marqué 13 buts et n’en ont encaissé que quatre.

Allemagne - Pays-Bas : compositions d’équipe

Allemagne - Pays-Bas : forme récente

Allemagne - Pays-Bas : bilan des confrontations directes

Allemagne - Pays-Bas : classements