Allemagne - Pays-Bas, avant-match de la Ligue des nations de l’UEFA : l’Allemagne doit impérativement gagner face à des Pays-Bas en pleine forme

Allemagne - Pays-Bas : les détails du match

UEFA Nations League A - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Olympiastadion

Klopp face à Xavi, acte II décisif pour la première place du groupe A2

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L’Allemagne reçoit les Pays-Bas au stade olympique de Berlin le lundi 16 novembre. Cette rencontre pèsera lourd dans la désignation de l’équipe qui se qualifiera depuis le groupe A2 de la Ligue des nations de l’UEFA pour les quarts de finale de mars 2027.

L’équipe de Jurgen Klopp aborde ce match à la troisième place du groupe et doit obtenir un résultat pour conserver ses chances de qualification. Klopp n’a pas caché ses ambitions : il veut bâtir une équipe d’Allemagne qu’aucun adversaire ne souhaite affronter. Il a décrit la rencontre à Berlin comme une « finale » au regard de son importance pour la campagne.

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Les Pays-Bas arrivent dans la capitale allemande en tête du groupe, à égalité de points avec la Grèce avant la dernière journée. La sélection de Xavi Hernandez a montré ses qualités offensives tout au long de la phase de groupes, mais elle a encaissé cinq buts en quatre matches. Le gardien Bart Verbruggen a reconnu publiquement que ce bilan défensif devait être amélioré.

Le retour de blessure de Frenkie de Jong offre à Xavi une option importante au milieu de terrain. De Jong a évoqué ouvertement la possibilité d’évoluer aux côtés de Joey Veerman dans l’axe, assurant que des joueurs de qualité sont toujours capables de jouer ensemble. Justin Kluivert est lui aussi de retour dans le groupe après que Xavi a mené des vérifications approfondies, notamment en s’entretenant avec d’anciens entraîneurs de l’attaquant de Bournemouth, avant de valider son rappel.

Du côté de l’Allemagne, Niclas Fullkrug rejoint le groupe après avoir inscrit neuf buts en Bundesliga avec le Werder Brême et devrait servir de point d’appui physique en attaque. Marc-Andre ter Stegen, enfin installé comme gardien titulaire de l’Allemagne sous Klopp, apporte son expérience et son autorité dans les buts.

Un nul pourrait suffire aux Pays-Bas selon les résultats des autres matches, mais l’Allemagne a besoin d’une victoire. Les deux équipes ont donc des raisons d’aborder cette rencontre avec urgence, et l’enjeu à Berlin est clair.

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