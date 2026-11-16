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Malen Netherlands Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Allemagne-Pays-Bas 0-0 EN DIRECT : Kimmich arrête Malen

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Suivez en direct Allemagne-Pays-Bas, dernier match du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations

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Dans le groupe 2 de la Ligue A, rien n'est encore joué. L'Allemagne et les Pays-Bas jouent leur va-tout le même soir à l'Olympiastadion de Berlin. Ce match pourrait déterminer les deux équipes qualifiées pour les quarts de finale, ainsi que celle qui devra éventuellement passer par les barrages pour éviter la relégation, selon le résultat de la Grèce.

L'Allemagne est deuxième, à égalité de points avec la Grèce, mais derrière elle au bilan des confrontations directes. En battant les Pays-Bas, elle pourrait même terminer première, à condition que la Grèce ne gagne pas contre la Serbie, dernière du groupe. En cas d'égalité de points, le classement des confrontations directes condamnerait la Grèce, battue 7-0 par les Pays-Bas au match retour.

ALLEMAGNE-PAYS-BAS : LA FEUILLE DE MATCH

Allemagne-Pays-Bas 0-0

Buteurs : -

ALLEMAGNE (4-2-3-1) : Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.

PAYS-BAS (4-2-3-1) : Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville

Arbitre : Nyberg (SWE)
Avertis : -
Expulsés : -


BUTS ET TEMPS FORTS

1re minute Kimmich risque d'emblée un carton jaune. Malen part dans la profondeur et le capitaine allemand commet une faute pour stopper la contre-attaque. L'arbitre menace de sortir le carton, mais ne le fait pas.


0e minute Coup d'envoi au Westfalenstadion de Berlin à 20 h 45

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Écrit parEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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