Allemagne-Pays-Bas 0-0 EN DIRECT : Kimmich arrête Malen

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Suivez en direct Allemagne-Pays-Bas, dernier match du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations

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Dans le groupe 2 de la Ligue A, rien n'est encore joué. L'Allemagne et les Pays-Bas jouent leur va-tout le même soir à l'Olympiastadion de Berlin. Ce match pourrait déterminer les deux équipes qualifiées pour les quarts de finale, ainsi que celle qui devra éventuellement passer par les barrages pour éviter la relégation, selon le résultat de la Grèce.

L'Allemagne est deuxième, à égalité de points avec la Grèce, mais derrière elle au bilan des confrontations directes. En battant les Pays-Bas, elle pourrait même terminer première, à condition que la Grèce ne gagne pas contre la Serbie, dernière du groupe. En cas d'égalité de points, le classement des confrontations directes condamnerait la Grèce, battue 7-0 par les Pays-Bas au match retour.

ALLEMAGNE-PAYS-BAS : LA FEUILLE DE MATCH



Allemagne-Pays-Bas 0-0



Buteurs : -



ALLEMAGNE (4-2-3-1) : Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.



PAYS-BAS (4-2-3-1) : Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville



Arbitre : Nyberg (SWE)

Avertis : -

Expulsés : -





BUTS ET TEMPS FORTS



1re minute Kimmich risque d'emblée un carton jaune. Malen part dans la profondeur et le capitaine allemand commet une faute pour stopper la contre-attaque. L'arbitre menace de sortir le carton, mais ne le fait pas.





0e minute Coup d'envoi au Westfalenstadion de Berlin à 20 h 45



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