Allemagne - Paraguay : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Phase Finale Boston Stadium

Le coup d’envoi du match Allemagne - Paraguay, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde, sera donné le 29 juin 2026 à 16 h 30 (EST) et à 21 h 30 (GMT).

Présentation du match Allemagne - Paraguay en 1/16^e de finale de la Coupe du monde

Une sélection allemande imprévisible et redoutable défie une équipe paraguayenne qui a franchi de justesse le premier tour malgré des performances inégales en phase de groupes. Que faut-il attendre de cette affiche, programmée à Boston (Massachusetts) ?

Comment l’Allemagne et le Paraguay en sont-ils arrivés là ?

L’Allemagne a conclu la phase de groupes par une défaite surprise contre l’Équateur, sans conséquence puisque sa première place était déjà assurée grâce à une victoire 7-1 face à Curaçao et à un succès 2-1 contre la Côte d’Ivoire, scellé par un but tardif de l’entrant Deniz Undav.

Le Paraguay, lui, a entamé la compétition par une lourde défaite 4-1 face au pays hôte américain, avant de se ressaisir pour battre 1-0 une Turquie décevante puis de partager les points (0-0) avec l’Australie, un nul suffisant pour valider son billet pour le tour suivant. L’Allemagne, logiquement favorite, connaîtra son adversaire en huitièmes de finale : le vainqueur de France-Suède, programmé le 4 juillet.

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Les multiples menaces allemandes

La « Mannschaft » a déjà trouvé le chemin des filets à dix reprises, grâce à sept buteurs différents, preuve de sa capacité à frapper de toutes parts. Révélation tardive, l’attaquant de Stuttgart Deniz Undav a inscrit trois de ces buts sans encore jamais être titulaire. Son impact en tant que « super-remplaçant » pourrait s’avérer décisif, même s’il évolue dans l’ombre de Kai Havertz, l’avant-centre d’Arsenal.

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Attaque flamboyante contre défense résolue

L’Allemagne de Nagelsmann aligne un quatuor offensif redoutable, capable de permuter à volonté. Jamal Musiala et Florian Wirtz aiment occuper les espaces centraux derrière l’attaquant de pointe Havertz ; leur défi consistera donc à ne pas se marcher sur les pieds dans un dernier tiers de terrain très encombré. Ils seront probablement mis à rude épreuve face à un 4-5-1 serré, le Paraguay de Gustafo Alvaro cherchant à contrarier ses adversaires plus prestigieux. Avec deux matchs sans encaisser de but lors de ses deux dernières rencontres, la stratégie du Paraguay est claire.

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Blessures et suspensions

Le défenseur central allemand Nico Schlotterbeck, victime d’une entorse ligamentaire au genou contre la Côte d’Ivoire, est forfait pour la suite de la compétition. Antonio Rüdiger le remplacera, tandis que la participation de l’arrière gauche Nathaniel Brown reste incertaine en raison d’une petite blessure. Enfin, l’ex-Nantais Miguel Almirón, expulsé face à la Turquie, est suspendu pour ce match avec le Paraguay.

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Composition probable de l’Allemagne

Neuer ; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown ; Nmecha, Pavlovic ; Sané, Musiala, Wirtz ; Havertz.

Composition probable du Paraguay

Gill ; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso ; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla ; Enciso, Sanabria.

Effectif de 26 joueurs de l'Allemagne

Gardiens : Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart)

Défenseurs : Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francfort), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United)

Milieux de terrain : Nadiem Amiri (Mayence), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Attaquants : Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

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La sélection du Paraguay, composée de 26 joueurs

Gardiens : Roberto Junior Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Oliveira (Olimpia).

Défenseurs : Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Juan José Cáceres (Dinamo Moscou), José Canale (Lanús), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Milieux de terrain : Damian Bobadilla (São Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Diego Gómez (Brighton), Mauricio Magalhães (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

Attaquants : Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras).

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Actualités des équipes et compositions

Julian Nagelsmann dirigera l’Allemagne lors de cette rencontre ; aucune information confirmée concernant les blessures ou les suspensions n’est disponible à ce stade. Aucune composition probable n’a été communiquée. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, à mesure que des informations sur la sélection seront disponibles.

La composition du staff technique paraguayen n’a pas été communiquée, et aucune information concernant les blessures, les suspensions ou le onze probable n’a filtré pour cette rencontre. De nouveaux éléments seront fournis à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L'Allemagne aborde les seizièmes de finale avec un bilan mitigé : trois victoires et une défaite lors de ses quatre derniers matchs officiels. Son dernier résultat en date est une défaite 2-1 face à l'Équateur le 25 juin, qui a mis fin à une série de victoires consécutives. Auparavant, elle s’était imposée 2-1 face à la Côte d’Ivoire et 7-1 contre Curaçao en phase de groupes, puis avait dominé les États-Unis 1-2 lors d’un match amical le 6 juin. Elle avait également battu la Finlande 4-0 lors de son dernier test en mai.

Les cinq dernières sorties du Paraguay comptent deux succès, un nul et deux revers. Leur dernier match, un 0-0 face à l’Australie le 26 juin, leur a ouvert les portes des huitièmes de finale en tant que meilleur troisième. Auparavant, la sélection s’était imposée 1-0 face à la Turquie le 20 juin, puis s’était inclinée 4-1 contre les États-Unis le 13 juin. En préparation, elle avait battu le Nicaragua 4-0 mais perdu 2-1 face au Maroc en mars.

Confrontations directes

ALM Derniers matches PAR 1 1 Nul 0 Allemagne 3 - 3 Paraguay

Allemagne 1 - 0 Paraguay 4 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les archives font état de deux confrontations, toujours prolifiques en buts. La dernière remonte au 14 août 2013 : un match amical s’est conclu sur le score de 3-3. Auparavant, l’Allemagne avait battu le Paraguay 1-0 lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2002. L’Allemagne est donc la seule à avoir signé une victoire, le second face-à-face se terminant par un nul.

Classement

L’Allemagne a terminé en tête du groupe E, tandis que le Paraguay a pris la troisième place du groupe D.