Allemagne - Matthäus répond aux critiques de Joachim Löw

Lothar Matthäus s'en est vivement pris au sélectionneur allemand après l'éviction de Müller, Boateng et Hummels de la Mannschaft.

Le plus capé des joueurs allemands s'en est vivement pris à Joachim Löw après sa décision d'écarter les trois joueurs du , champions du monde en 2014. Sportivement, il trouve la décision "totalement compréhensible", comme il l'a écrit sur skysport.de, mais Löw, "en termes de timing et de communication il a eu tout faux".

A Francfort vendredi dernier, Löw s'est expliqué sur les raisons qui l'ont poussé à ne plus faire appel à Thomas Müller, Mats Hummels et Jerome Boateng. "C'était très important pour lui qu'il n'y ait pas de vagues, mais à mes yeux c'est totalement l'inverse", a écrit Matthäus. Le "pire", est que l'entraîneur champion du monde "n'a toujours pas fait l'annonce, comme devrait le faire un sélectionneur."

"Pour moi, ce n'est pas acceptable"

"Il prépare les qualifications et l'Euro sans ces joueurs et ensuite quoi ?" Il aurait dû dire que ces joueurs ne joueraient plus pour l' tant qu'il était coach. "Simple, clair, compréhensible" pour Matthäus, qui immédiatement après l'annonce s'était dit "très mécontent". Avant d'ajouter : "pour moi, ce n'est pas acceptable et pas juste ni approprié."

Au début du mois, le sélectionneur avait annoncé qu'il se passerait désormais des services de Müller, Boateng et Hummels en sélection. L'ancien capitaine Matthäus ne se rappelle pas "qu'un changement, un nouveau départ se soit jamais fait avant un tournoi." Cela se passe toujours après un événement. Une décision à laquelle chacun des joueurs a réagi à sa façon, la pluaprt du temps dans l'incompréhension.

L'Allemagne affrontera la en amical ce mercredi à Wolfsburg, avant de commencer sa campagne de qualification ce dimanche (20h45) sur la pelouse des .