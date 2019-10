Allemagne - Le vibrant hommage d'Ottmar Hitzfeld à Bastian Schweinsteiger

Ancien entraîneur de B.Schweinsteiger au Bayern Munich, O.Hitzfeld ne tarit pas d'éloges au sujet de celui qui prendra prochainement sa retraite.

"Le temps est venu, je mettrai un terme à ma carrière à la fin de cette saison. Dire au revoir au football me rend un peu nostalgique, mais je suis impatient de me lancer dans de nouveaux projets excitants. Je serai toujours fidèle et reconnaissant envers le football. Merci beaucoup, à tous, pour le temps passé ensemble. Vous aurez toujours une place dans mon coeur". C'est par ces mots que Bastian Schweinsteiger, légende du football allemand et Champion du Monde avec la Mannschaft en 2014, a annoncé, mardi, qu'il comptait mettre un terme à sa carrière à la fin de cet exercice 2019-2010.

Si l'Allemand évolue aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des Chicago Fire, pensionnaires de , il avait été lancé dans le grand bain sous les couleurs du à l'âge de 18 ans lors d'un match de Ligue des Champions. Ottmar Hitzfeld, son entraîneur de l'époque, est justement revenu en exclusivité pour Goal, sur ce match, le premier d'une longue carrière pour l'international allemand.

"Bastian est l'un des meilleurs footballeurs allemands de tous les temps"

"C’était le moment où je pensais pouvoir faire jouer le garçon. On avait déjà vu dans les matchs d’entraînement quel haut niveau et quel talent il avait. Néanmoins, c’est un long chemin. En tant qu’entraîneur, j’ai connu nombreux talents qui sont ensuite tombés en chemin", a déclaré l'ancien technicien, avant d'évoquer le Mondial 2014, durant lequel Bastian Schweinsteiger avait largement contribué au sacre de l' .





"Sa part dans la victoire en Coupe du Monde était incroyablement élevée. Vous ne pouvez pas surestimer sa performance. La façon dont il s'est sacrifié pour l'équipe m'a rappelé Fritz Walter à la de 1954. Cette mentalité allemande, cet esprit combatif associé à sa technique, il s’est battu jusqu’au bout et a transmis son incroyable volonté à l’équipe", a analysé Ottmar Hitzfeld.

"Bastian est l'un des meilleurs footballeurs allemands de tous les temps. Il a façonné le football allemand avec son intelligence de jeu incroyable pendant plus de dix ans en tant que figure symbolique (...) Pour moi en tant qu'entraîneur, il n'a pas été difficile de le façonner, car son grand talent était déjà là. Bastian est né en tant que footballeur, vous n'avez pas à faire grand-chose, il suffit de diriger. C'est pourquoi je suis heureux qu'il ait fait cette carrière. Ce fût un privilège de travailler avec lui, car un tel joueur est un cadeau pour chaque entraîneur", a enfin ajouté l'Allemand. Un hommage à la hauteur de la carrière du milieu de terrain.