Après les expérimentations menées pendant la longue trêve internationale de fin septembre et début octobre, Jurgen Klopp revient à ses certitudes. Le sélectionneur de l’Allemagne a dévoilé sa liste pour les deux prochains rendez-vous de la sélection, avec un groupe plus « classique », mais aussi quelques nouveautés.

La surprise la plus intéressante concerne Niclas Fullkrug, ancien joueur de l’AC Milan, qui retrouve la sélection après avoir inscrit 8 buts en neuf matches de Bundesliga. L’Allemagne affrontera la Serbie à l’extérieur vendredi 13 novembre en Ligue des nations, avant de recevoir les Pays-Bas à Berlin lundi 16 novembre. -

Gardiens : Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig

Défenseurs : Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu

Milieux de terrain : Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz

Attaquants : Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz