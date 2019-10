Allemagne - Joachim Löw : "Nous n'avons pas cédé à la nervosité"

Pourtant en infériorité numérique pendant la quasi totalité de la rencontre, l'Allemagne s'est largement imposée en Estonie dimanche soir (0-3).

Quelques jours après avoir concédé le nul face à l' lors d'un match amical (2-2), l' a repris sa marche en avant dimanche soir, pour le compte des qualifications à l' . Face à l'Estonie, les champions du monde 2014 se sont armés de patience pour faire la différence au retour des vestiaires. Résultat des courses, une victoire nette et sans bavure, obtenue en toute logique sur le score de 0-3, grâce notamment à des buts de Gundogan et Werner.

Une victoire sans forcer et sous le signe de la patience pour les protégés de Joachim Löw, qui a apprécié la maturité de ses joueurs, victorieux malgré une semaine de travail quelque peu tronquée par les déplacements. "Ça a été un boulot difficile, mais en deuxième période l'équipe a bien joué. Toute cette semaine n'a pas été simple pour nous, en raison de tous les blessés, il a fallu improviser, à l'entraînement on ne pouvait faire tout ce qu'on voulait", a d'abord confié le sélectionneur.

"Nous n'avons pas cédé à la nervosité"

"Mais en deuxième période, nous avons mis du rythme, nous n'avons pas cédé à la nervosité, nous avons marqué. De quoi être satisfait en fin de compte. Je pense que le carton rouge contre Emre Can était justifié. On n'est pas obligé de le donner mais on peut", a ensuite ajouté Joachim Löw.​

Si le sélectionneur de la Mannschaft se voulait satisfait, Manuel Neuer, gardien de but et capitaine à l'occasion, l'était aussi. "À partir de la 14e minute nous avons joué en infériorité numérique, ça rend les choses plus difficiles. Mais après le carton rouge (de Emre Can) il a fallu remanier l'équipe, Joshua Kimmich est passé du milieu en défense centrale. Notre première période n'était pas une honte, c'était une question de temps pour que l'on marque les buts, et on a fini par les mettre. Et jouer 90 minutes parfaites, ce n'est pas simple", a analysé le portier du , parvenu à préserver sa cage inviolée malgré cette infériorité numérique.