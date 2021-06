Allemagne - Hongrie 2-2, ça passe pour l'Allemagne

Dans le groupe de la France, l'Allemagne défiait la Hongrie à l'Euro 2020. Et la Mannschaft s'est offert un nul laborieux.

Cette rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie, troisième et dernière journée du groupe F du championnat d'Europe de football 2020, se jouait en même que celle entre le Portugal et la France afin de déterminer les lauréats de ce groupe.

Et les Allemands se sont fait très rapidement surprendre par des Hongrois jouant sans complexe. En effet, dès la 11e minute, Adam Szalai, surgissait dans la surface entre Mats Hummels et Matthias Ginter pour marquer d'une belle tête plongeante sur un centre signé Sallai. 1-0.

Après 20 minutes de jeu, l'Allemagne obtenait un corner côté droit dont se chargeait Joshua Kimmich. Son centre trouvait la tête croisée de Mats Hummels, qui voyait néanmoins sa reprise venir heurer la transversale du but hongrois.

Des Hongrois qui allaient encore se montrer dangereux. Après 40 minutes de jeu, Manuel Neuer devait réaliser un arrêt sur sa ligne de but suite à une tentative signée Sallai. 1-0, c'était néanmoins toujours le score au repos.

Sallait sera ensuite assez malchanceux avec un coup-franc excentré côté gauche qui venait heurter le poteau de Neuer à l'heure de jeu.

D'autant que l'Allemagne allait égaliser dans la foulée par Kai Havertz. Une joie de courte durée pour les Allemands, car les Hongrois allaient reprendre l'avantage deux minutes plus tard par Schafer.

Ce dernier profitait d'une sublime passe décisive d'Adam Szalaipour permettre aux Magyars de faire la course en tête.

L'Allemagne allait néanmoins égaliser en fin de rencontre par Leon Goretzka, qui profitait d'une frappe contrée de Timo Werner pour remettre son équipe à flot. 2-2, score final, l'Allemagne passe en 8es de finales de l'Euro 2020 de manière laborieuse face à une surprenante Hongrie.