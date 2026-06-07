Le coup d’envoi de la rencontre Allemagne – Curaçao sera donné le 14 juin 2026 à 12 h 00 (heure de l’Est) et à 18 h 00 (GMT).

Comment regarder le match Allemagne - Curaçao avec un VPN

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Allemagne vs Curaçao : contexte de la rencontre

On ne fait pas plus « David contre Goliath », et c’est précisément pour cette raison que la Coupe du monde nous fascine. L’Allemagne, quadruple championne du monde et 10e au classement FIFA, défie donc Curaçao, 83e nation mondiale et novice dans la compétition. Seule la Nouvelle-Zélande (85e) est moins bien classée parmi les 48 sélections en lice.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de l'Allemagne ?

Quadruple championne du monde, l’Allemagne aligne un effectif regorgeant de joueurs de classe mondiale, même si la moyenne d’âge de la génération 2026 est légèrement inférieure à celle de ses glorieux aînés. Joshua Kimmich, du Bayern Munich, apportera son expérience et sa justesse au milieu de terrain, tandis que la créativité et l’efficacité offensive de son coéquipier Jamal Musiala pourraient bien se révéler déterminantes. Même constat pour la star d’Arsenal Kai Havertz, fraîchement buteur lors d’une deuxième finale de Ligue des champions. Le légendaire gardien Manuel Neuer, 40 ans, bouclera sa carrière internationale lors de ce tournoi. À 38 ans, le sélectionneur Julian Nagelsmann, déjà perçu comme un vétéran du banc, doit façonner cette jeune équipe prometteuse et en faire un sérieux prétendant au titre.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de Curaçao ?

Le sélectionneur néerlandais Dick Advocaat, véritable légende, a pour mission de guider cette nation insulaire lors de ses premiers pas en Coupe du monde. Gervane Kastaneer a été décisif en qualifications avec cinq buts, tandis que l’ancien joueur d’Aston Villa, Leandro Bacuna, a fourni trois passes décisives. Les Antillais devront sans doute adopter un jeu pragmatique sur le sol américain, et le gardien Eloy Room s’attend à être sollicité. L’ex-attaquant de Manchester United, Tahith Chong, pourrait lui aussi créer la surprise.

Effectif de l’Allemagne

Gardiens : Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart).

Défenseurs : Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francfort), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United).

Milieux de terrain : Nadiem Amiri (Mayence), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Attaquants : Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

Le parcours de l'Allemagne vers la Coupe du monde

L’Allemagne a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 avec autorité. Première du groupe A des éliminatoires UEFA, elle totalise cinq victoires en six matchs et s’offre une qualification directe.

Effectif de Curaçao

Gardiens : Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Défenseurs : Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nimègue), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Milieux de terrain : Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Attaquants : Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haïfa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Le parcours de Curaçao vers la Coupe du monde

Curaçao a créé l’histoire en se qualifiant pour la première fois pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec ses quelque 156 000 habitants, le pays est devenu la plus petite nation à atteindre jamais la phase finale. Entré en lice au deuxième tour des qualifications de la CONCACAF, il a survolé le groupe C avec un parcours sans faute : quatre victoires, zéro défaite et une différence de buts de +13. Lors du dernier tour de qualification, elle a dû affronter des adversaires coriaces comme la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, mais a terminé invaincue dans son groupe avec trois victoires et trois nuls.

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Regarder sur grand écran

Regarder le match sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c’est bien, mais le football se savoure avant tout sur grand écran. Voici comment configurer le VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, comme l’ Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV , proposent des applications VPN natives. Recherchez simplement votre fournisseur dans l’App Store de votre téléviseur, connectez-vous et suivez la procédure habituelle, identique à celle de votre téléphone.

Apple TV, Roku et consoles : ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directement. La solution la plus simple consiste à utiliser un Smart DNS (généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à dupliquer/diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.

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