Partager Suivez GOAL sur Google

L’Allemagne a écrasé les Pays-Bas 5-0 en Ligue des nations de l’UEFA, grâce à une démonstration tactique fondée sur des transitions verticales et un pressing haut. L’équipe de Jurgen Klopp a exploité les failles défensives du dispositif de Xavi Hernandez pour infliger une déroute à son adversaire en seconde période.

Publicité

L’Allemagne de Jurgen Klopp a livré une démonstration tactique à l’Olympiastadion, dominant les Pays-Bas 5-0 grâce à une discipline collective alliée à un jeu de transition explosif. L’objectif de Klopp était clair : mettre en place un contre-pressing intense pour perturber la construction technique néerlandaise et exploiter les demi-espaces afin d’isoler les latéraux adverses. Organisée dans un 4-2-3-1 compact, l’Allemagne cherchait à récupérer le ballon dans le tiers médian avant de projeter immédiatement plusieurs joueurs dans la surface.

Xavi Hernandez, qui visait la première place du groupe, avait organisé son équipe pour maîtriser le rythme par la possession. Privés de joueurs clés comme Frenkie de Jong, les Pays-Bas comptaient sur leur double pivot pour attirer le pressing allemand avant de trouver Cody Gakpo et Donyell Malen sur les côtés. Mais leur plan tactique n’offrait pas la couverture défensive nécessaire pour résister à la vitesse des transitions allemandes. Sous une pression constante, leur organisation s’est finalement effondrée de manière catastrophique en seconde période.

Le dispositif tactique de l’Allemagne

L’Allemagne évoluait dans un 4-2-3-1 souple, privilégiant la verticalité et le surnombre dans l’axe. Aleksandar Pavlovic donnait le tempo au sein du double pivot, ce qui permettait à Joshua Kimmich de quitter sa position théorique à droite pour créer des supériorités numériques dans le dernier tiers. Cela s’est vu sur l’ouverture du score à la 41e minute, lorsque le placement de Kimmich a contribué à la percée de Denis Scherhant. Les déclencheurs du pressing avaient été soigneusement travaillés : l’Allemagne laissait aux défenseurs centraux néerlandais, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven, du temps avec le ballon, mais se ruait sur l’adversaire dès qu’une passe était adressée aux ailiers ou à Tijjani Reijnders, venu chercher le ballon plus bas.

Avec le ballon, l’organisation allemande ressemblait souvent à un 3-2-5 : l’un des latéraux se recentrait pour former une défense à trois et offrir une protection contre les contre-attaques néerlandaises. La création reposait sur Wirtz et Gruda. La capacité de Wirtz à trouver des espaces entre le milieu et la défense des Pays-Bas a été le facteur décisif du match. En occupant la « zone 14 », il obligeait les défenseurs néerlandais à quitter leur position, ouvrant les espaces qui ont conduit à ses deux buts ainsi qu’à celui de Schlotterbeck sur une phase de coup de pied arrêté. La ligne défensive, emmenée par Jonathan Tah, restait haute pour resserrer le jeu et permettre à l’Allemagne de récupérer immédiatement les dégagements néerlandais afin de relancer ses attaques.

Publicité Publicité

Le dispositif tactique des Pays-Bas

Les Pays-Bas adoptaient eux aussi un 4-2-3-1, mais l’exécutaient de façon très différente. Le plan de Xavi Hernandez reposait sur la largeur apportée par Denzel Dumfries à droite, tandis que Cody Gakpo repiquait dans l’axe depuis la gauche pour jouer le rôle de deuxième meneur. L’idée était de former un carré au milieu afin de mettre Pavlovic et son partenaire en infériorité numérique. Mais, sans la capacité de De Jong à résister au pressing, les Néerlandais peinaient à faire progresser le ballon dans l’axe. Joey Veerman se retrouvait souvent isolé et contraint de jouer latéralement, ce qui laissait à l’Allemagne le temps de reformer son bloc défensif.

Related Topics

Sur le plan défensif, les Pays-Bas avaient opté pour un bloc médian, mais la communication leur manquait pour suivre les appels tardifs dans la surface. Le choix d’aligner une défense haute face à la vitesse de Gruda et Havertz s’est révélé fatal. Lorsque le pressing ne parvenait pas à gêner Pavlovic ou Kimmich, l’Allemagne avait le temps de jouer par-dessus la défense ou dans les espaces entre les défenseurs. Dumfries, habituellement précieux en attaque, était maintenu en retrait par Wirtz, ce qui neutralisait la principale solution offensive néerlandaise à droite. Les Pays-Bas ont ainsi passé la majeure partie de la rencontre à réagir et ont commis 15 fautes, peinant à contenir l’agilité des quatre joueurs offensifs allemands.

Le duel tactique

Getty Images

Le duel tactique déterminant s’est joué sur les côtés, en particulier sur le flanc droit allemand face au flanc gauche néerlandais. Gruda a été l’artisan de la défaite des Pays-Bas, avec deux passes décisives et un but. Klopp avait repéré que Micky van de Ven pouvait être isolé si l’Allemagne renversait rapidement le jeu. En attirant le milieu néerlandais vers la gauche, Kimmich et Gruda créaient une situation de deux contre un face au latéral. Ce déséquilibre obligeait les défenseurs centraux néerlandais à se décaler vers l’extérieur et ouvrait de grandes brèches dans l’axe, que Wirtz pouvait exploiter.

Publicité

La décision de Klopp de donner un rôle libre à Gruda en seconde période a fait pencher le duel tactique. Hernandez n’a pas adapté la protection offerte par son milieu à sa défense à quatre, laissant ses défenseurs exposés aux attaques allemandes à répétition. Les buts attendus (xG) reflétaient cette domination, les 1,52 de l’Allemagne dépassant largement les 1,61 des Pays-Bas. Les Néerlandais n’avaient pas de « plan B » tactique une fois l’Allemagne passée devant. Leur volonté de continuer à construire depuis l’arrière malgré l’efficacité du pressing allemand a directement mené aux buts de la seconde période, transformant un match serré en déroute.

Les ajustements en cours de match

À la pause, alors que son équipe menait 1-0, Klopp a renforcé ses consignes de pressing haut plutôt que de se replier en défense. Les entrées de Maximilian Mittelstaedt et de Youssoufa Ebnoutalib à la 65e minute ont apporté de la fraîcheur pour maintenir l’intensité. Ces changements ont coïncidé avec une série de buts, les Pays-Bas n’étant plus capables de fournir les efforts physiques nécessaires pour défendre face au style « heavy metal » de Klopp. Dans les 20 dernières minutes, le remplaçant Gruda s’est repositionné dans un rôle plus axial, désorientant complètement une défense néerlandaise fatiguée.

Publicité

À l’inverse, les changements de Hernandez n’ont pas permis d’enrayer la dynamique allemande. Faire entrer Justin Kluivert et Ian Maatsen pour apporter de la vitesse était un choix logique, mais il s’est fait au détriment de la stabilité défensive. Le passage à un dispositif plus offensif s’est retourné contre les Pays-Bas, car il a libéré encore davantage d’espaces pour Wirtz et Gruda. En abandonnant leur 4-2-3-1 pour un 4-3-3 plus désespéré en fin de match, les Néerlandais ont perdu toute maîtrise du milieu, ce qui a conduit au but de Gruda à la 78e minute. La souplesse tactique du banc allemand, illustrée notamment par les entrées de Bischof et Jeltsch pour gérer la fin de rencontre, contrastait fortement avec les ajustements rigides et de plus en plus précipités du banc néerlandais.

Conclusion

Getty Images

Au bout du compte, le match s’est joué sur la meilleure exécution des transitions par l’Allemagne et sur l’incapacité des Pays-Bas à s’adapter à un pressing haut. En utilisant Wirtz comme meneur libre de ses déplacements et Gruda comme menace directe depuis l’aile, Klopp a exploité les failles de l’organisation défensive de Hernandez.

Publicité

Si les 40 premières minutes ont donné lieu à une impasse tactique, la verticalité incessante de l’Allemagne en seconde période a balayé les Pays-Bas. Sa discipline tactique, qui lui a permis de conserver une ligne haute tout en démantelant méthodiquement le milieu néerlandais, a montré qu’elle était préparée à toutes les facettes du plan de jeu adverse.