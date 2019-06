Allemagne - Chine (1-0) : Gwinn sauve l'Allemagne d'un mauvais pas

Sans briller, l'Allemagne a assurée l'essentiel face à la Chine lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde féminine.

féminine

- : 1-0

But : Gwinn (66e)

Que ce fut dur pour l'Allemagne ce samedi au Rhoazon Park. Quatrième de la dernière Coupe du monde, l'équipe de la Lyonnaise Dzsenifer Marozsan a longtemps buté sur une solide équipe de Chine. Finalement, les joueuses de Martina Voss ont assuré l'essentiel, à savoir une victoire et une entrée en lice réussie dans la compétition. Suite à corner mal repoussé par la défense chinoise à l'heure de jeu, Giulia Gwinn a fait la différence.

L'Allemande a contrôlé le ballon à l'extérieur de la surface et a marqué grâce à une reprise de volée. Le seul but de la rencontre ô combien important pour l'Allemagne. La Chine n'a pas démérité dans cette rencontre. Quart de finaliste lors de la Coupe du monde 2015, la Chine a poussé et longtemps repoussé les offensives allemandes, dans une rencontre globalement équilibrée. Les Chinoises ont même tout tenté en fin de match afin d'arracher l'égalisation, quitte à se découvrir un peu, mais en vain.

L'autre match de ce groupe B opposera l' à l' . L'Allemagne qui a déjà fait un grand pas vers la qualification après cette victoire contre un redoutable adversaire affrontera l'Espagne mercredi prochain à , tandis que la Chine sera opposée à l'Afrique du Sud jeudi au Parc des Princes.