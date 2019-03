Allemagne - "Cela nous agace", le Bayern Munich réagit à la décision de Löw de se passer des services de Boateng, Hummels et Müller

Les dirigeants bavarois ont exprimé leur déception suite à l'annonce du sélectionneur de la Mannschaft de ne plus faire appel à ses internationaux.

La décision annoncée dans Bild par Joachim Löw de ne plus retenir en 2019 les joueurs du Bayern Munich Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng a provoqué une onde de choc en Allemagne. 24 heures après, le club bavarois n'a pas tardé à réagir à travers un communiqué.

Les champions de la Bundesliga en titre remettent en cause le timing choisi par l'entraîneur champion du monde en 2014 avec ces trois joueurs alors que le Bayern est à la lutte avec Dortmund sur le plan national et jouera dans une semaine sa place en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

"L’entraîneur national Joachim Löw a décidé de ne pas prendre en compte nos joueurs Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng. Fondamentalement, nous ne commentons pas les décisions sportives de l’entraîneur national, la nomination de l’équipe de l’équipe nationale incombe uniquement à Joachim Löw.

Cependant, nous estimons que le moment et les circonstances de l'annonce de cette décision aux joueurs et au public sont discutables. Le dernier match international de l'équipe nationale allemande a eu lieu le 19 novembre 2018. Trois mois plus tard, les joueurs et le public étaient informés, juste avant les matches importants du FC Bayern, samedi prochain, dans le combat pour le titre de la Bundesliga contre le VfL Wolfsburg. et quelques jours avant le match retour décisif en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi prochain contre Liverpool, nous irrite. En outre, nous avons été surpris que cela se soit produit hier dans le cadre d'une visite non annoncée de Joachim Löw et Oliver Bierhoff (directeur des équipes nationales et de l'académie) au Bayern dans la Säbener Straße.

Thomas Müller (100 sélections), Mats Hummels (70) et Jérôme Boateng (76) ont complété 246 matches internationaux pour l'équipe nationale allemande. Ils ont connu une décennie extrêmement réussie avec le titre de champion du monde remporté par le DFB en 2014. Le FC Bayern a un grand respect pour les mérites sportives de Thomas, Mats et Jerome pour l'équipe nationale et le football allemand."