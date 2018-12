Allegri tourne le dos à Manchester United : "Je suis heureux à la Juventus"

Le technicien italien, dont le nom est revenu pour prendre les commandes de Manchester United, a exprimé son désir de rester à la Juve.

Massimiliano Allegri, a affiché son intention de respecter son contrat avec la Juventus, alors que son nom revient dans la presse anglaise pour prendre les commandes de Manchester United l'été prochain.



Le contrat actuel de l'Italien expire en 2020, six ans après son arrivée en 2014, qui a entraîné de nombreux succès, dont 4 Scudetti et deux épopées en Ligue des champions, jusqu'en finale. Du côté de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, qui a succédé à José Mourinho après le limogeage du Portugais, est pressenti pour rester jusqu'à la fin de la saison actuelle.



"J'ai un contrat avec la Juventus et je suis heureux ici", a objecté Allegri dans des propos reportés par Calcio Mercato. "Nous faisons un excellent travail avec les dirigeants. Il y a beaucoup de matchs à gagner avant la fin de la saison, il reste du temps avant le mois de juin".



"Le football italien est fascinant, je n’en suis pas fatigué. Je veux rester pour améliorer le football italien", a continué le technicien, qui ferme donc la porte pour le moment. "En dehors de ce monde (du football), il y a beaucoup de choses à faire aussi, nous devons impliquer les enfants pour construire un meilleur avenir pour ce jeu".



Pour rappel, la Juventus est invaincue à domicile cette saison. Elle défiera l'Atlético de Madrid en février pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Manchester United sera confronté au Paris Saint Germain.