Allegri promet un avenir à la Juventus mais souhaite une amélioration après le Scudetto

Une fois de plus, la domination domestique de la Vieille Dame n’a pas été reproduite en Europe, un écart que leur entraîneur est déterminé à corriger

Massimiliano Allegri a pour ambition de construire une meilleure après avoir réaffirmé son intention de rester à la tête de la Juve.



La Juve a signé un huitième sacre consécutif dans le Scudetto et un cinquième de suite sous Allegri, grâce à une victoire 2-1 contre la Fiorentina, samedi.



"Nous allons profiter de notre repas de Pâques et ensuite, je vais rencontrer le président et le club", a déclaré Allegri à Sky Sport Italia.



"Je suis sûr de rester avec la Juventus. Il me reste un an de contrat mais nous ne nous sommes pas encore assis à ce sujet.



"Ce n’est pas une question de contrat, mais de nos projets pour l’avenir.



"La Juventus va créer une équipe gagnante, mais il reste encore à évaluer comment s’améliorer, comme cela a été le cas ces cinq dernières années."



L'arrivée de Cristiano Ronaldo a fortement réduit la notoriété de Dybala, 25 ans, mais Allegri a insisté sur le fait que l'influence de la cible présumée du avait été minimisée.



"Nous avons disputé beaucoup de matches avec lui, Ronaldo et Mandzukic. Ronaldo est un buteur. Il suffit de regarder le match contre l' . A côté de lui, vous avez besoin d'un attaquant de caractéristiques différentes. Dybala a joué le jeu et a beaucoup travaillé.



"Si vous jouez avec trois joueurs qui restent devant le ballon, le [reste de l'équipe] se fatiguera et quand cela se produira, vous aurez des ennuis."