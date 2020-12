Allegri : "Je veux connaitre une expérience en Premier League"

L'entraineur sextuple champion d'Italie a exprimé son désir de tenter un challenge dans le championnat anglais.

L'ancien entraîneur de la et de l' , Massimiliano Allegri, a déclaré vouloir relever un défi en .

Le technicien de 53 ans, qui a été annoncé un temps à et à entre autres clubs, est sans emploi depuis qu'il a quitté la Juve à la fin de la saison 2018-19.

Il a remporté cinq titres consécutifs de à Turin, et qui se sont ajoutés au Scudetto qu'il a remporté à Milan en 2011 - la dernière fois qu'une équipe autre que la Juventus a remporté l'élite italienne. Actuellement, Allegri améliore ses compétences linguistiques en anglais et est en quête d'un nouveau challenge.

«Je voudrais tenter l'expérience de la Premier League», a-t-il déclaré au Times. «En , j'étais à Milan pendant quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, je m'attends (à travailler à nouveau) en Italie, mais c'est difficile, ou en ."

«Pour moi, le football anglais s'améliore parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers. Il y a plus de tactiques qu'il y a dix ans. L'Angleterre est désormais plus sophistiquée et plus tactique, mais respecte également la tradition du football anglais. C’est un bon équilibre entre l’esprit du football anglais et la nouvelle qualité et la nouvelle approche tactique des nouveaux entraîneurs. L'important est que chaque pays a sa propre histoire. L'Angleterre est différente de l'Italie, qui est différente de l' , de l' . Il est difficile de changer l’histoire du pays », a souligné le coach toscan.

Allegri pense que et le sont les deux meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, et il est en admiration de ce que Jurgen Klopp a réalisé à Anfield : "Chaque année, ils améliorent l'équipe. Liverpool a des joueurs très rapides, techniques, physiquement plus forts et qui ont du caractère. Pour gagner des trophées, nous devons avoir du caractère, des aspects techniques, tactiques et physiques. Et tous les joueurs de Liverpool travaillent très dur, à chaque match. Liverpool a la bonne mentalité."

«A , [Jose] Mourinho a l'équilibre avec le pragmatique et le technique. Parce que Tottenham est une grande équipe, avec de gros joueurs, et Mourinho est un fin stratège. L'entraîneur doit respecter la qualité de ses joueurs. Mourinho comprend ses joueurs. Il fait un excellent travail à Tottenham. n’a pas une grande histoire comme United, alors [Pep] Guardiola peut travailler avec un club« vierge »et a la possibilité de travailler à sa manière», a conclu Allegri.