Allegri fait l'éloge de l'"extraordinaire" Mandzukic

Massimiliano Allegri a souligné l'importance de Mario Mandzukic, qui a de nouveau marqué lors d'un choc en faveur de la Juve, face à l'AS Roma.

Massimiliano Allegri s'est montré satisfait de la performance générale de la Juventus Turin face à l'AS Roma, samedi soir (1-0).

"Nous sommes champions d'hiver, mais nous n'avons encore rien gagné", a déclaré Allegri à DAZN.



"Nous faisons de bonnes choses, nous sommes en huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais l’important est d’avoir une bonne avance (8 points, ndlr) sur le Napoli à la deuxième place.



"La Roma avait plus de possession de balle en seconde période, mais nous ne leur avons pas vraiment laissé de chance. Je dirais que c’était une victoire méritée", a indiqué le technicien italien.



Mario Mandzukic a non seulement marqué le but décisif, mais a également été précieux lors de retours pour aider la défense et il a eu droit aux éloges de son entraîneur.



"Il est important parce qu'il combine physique et technique. Mandzukic est un joueur extraordinaire.



"Cristiano Ronaldo a eu plusieurs occasions aujourd'hui (hier, ndlr) et s'est retrouvé face à un gardien de but qui a réalisé une superbe performance. Il pourrait bien se reposer lors du prochain match", a fait savoir Allegri.

La Juventus Turin affrontera l'Atalanta, le 26 décembre prochain.