Le Brésilien Neymar, star de Santos, a écopé d'une suspension de deux matches, après avoir été condamné par la deuxième commission de discipline relevant de la Cour supérieure de justice sportive du Brésil, pour avoir couvert sa bouche de sa main lors d'une altercation avec un joueur adverse, dans un incident considéré comme une infraction à ce que l'on appelle la « loi Vinicius ».

Cette règle, appliquée dans les compétitions brésiliennes, sanctionne les joueurs qui couvrent leur bouche lorsqu'ils parlent sur le terrain, dans le cadre des mesures visant à renforcer la transparence et à lutter contre les comportements contraires à l'éthique sportive.

Selon le journal espagnol « Marca », les délibérations de la commission ont vu la présentation d'une proposition visant à suspendre Neymar pour 4 matches, mais la majorité s'est finalement arrêtée sur une suspension de deux matches.

La décision reste susceptible d'appel devant la formation plénière de la Cour.

Neymar expulsé après le recours à la vidéo

L'incident remonte au match entre Santos et Bahia, disputé samedi dernier au stade Vila Belmiro, qui s'est soldé par un match nul 1-1 dans le cadre du championnat du Brésil.

Avant le coup d'envoi de la seconde période, Neymar est entré dans une altercation avec Rodrigo Nestor, milieu de terrain de Bahia, après que les deux joueurs eurent déjà eu un accrochage durant la première mi-temps. Au cours de la discussion, l'ancienne star du Barça et du Paris Saint-Germain a posé sa main sur sa bouche, dans une tentative de dissimuler ce qu'il disait.

Nestor s'est directement dirigé vers l'arbitre pour l'informer de ce qui s'était passé, mais ce dernier a affirmé n'avoir pas vu l'incident lui-même, avant de recevoir une alerte de l'assistance vidéo à l'arbitrage, décidant alors de brandir un carton rouge direct à l'encontre de Neymar.

Les événements ne se sont pas arrêtés à l'expulsion, puisque le rapport de l'arbitre a indiqué que le joueur a couru vers le banc de l'équipe visiteuse après son exclusion, cherchant à affronter son adversaire, ce qui a contraint ses coéquipiers à le retenir et à l'empêcher de l'atteindre.

Neymar accusé d'atteinte à la transparence

Delmiro Campos, responsable de l'enquête sur l'affaire, a estimé que le geste de Neymar constitue une tentative de cacher ce qui a été dit durant l'altercation, ce qui va à l'encontre des principes de transparence et d'éthique sportive.

Campos a déclaré : « D'un point de vue objectif, le geste de couvrir la bouche dans le contexte d'une confrontation dirigée vers l'adversaire, avec la conscience du caractère illicite de cet acte, sont deux éléments qui ne peuvent être remis en question. »

En revanche, les avocats de Neymar ont défendu le joueur, affirmant que la situation ne comportait ni hostilité ni désaccord vif entre les deux parties, mais se limitait à un échange de mots dans une ambiance de plaisanterie et de bonne humeur.

L'avocat Marcelo Mendez a déclaré lors de l'audience : « Tous les gestes de couvrir la bouche ne sont pas couverts par la loi Vinicius, et le joueur a posé sa main sur sa bouche de manière instinctive. »