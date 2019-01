Alisson Becker : "L'histoire de Liverpool m'a aidé à les choisir plutôt que Chelsea"

Arrivé de l'AS Roma cet été, le gardien brésilien est revenu sur son choix de rejoindre Liverpool. Il a préféré les Reds à Chelsea.

Alisson n'aura pas mis longtemps à convaincre à Liverpool. Grand artisan du parcours de l'AS Roma en Ligue des champions la saison dernière, l'international brésilien a rejoint les Reds cet été contre une somme estimée à 75 millions d'euros. À l'aise balle au pied, Alisson Becker a permis à Liverpool de franchir un palier cette saison tant la défense des Reds paraît bien meilleure grâce à lui en partie, mais aussi à Virgil Van Dijk.

Pourtant, l'histoire aurait pu prendre une autre tournure. Alisson aurait pu ne jamais porter le maillot de Liverpool et évoluer sur la pelouse d'Anfield. Alors que Thibaut Courtois avait manifesté son souhait de rejoindre le Real Madrid après la Coupe du monde 2018, Chelsea s'était tourné vers le recrutement d'un nouveau gardien et s'est forcément penché sur la piste de l'international brésilien mais sans succès.

Dans un entretien accordé à FourFourTwo, l'ancien gardien de l'AS Rome est revenu sur son choix de s'engager avec les Reds plutôt qu'avec les Blues l'été dernier : "J'ai choisi Liverpool pour les mêmes raisons que quand suis allé à l'AS Rome quand j'ai quitté le Brésil - je pensais que ce serait le meilleur choix pour ma carrière. Chelsea changeait d'entraîneur et ne jouait pas en Ligue des champions". À ne pas rater Atletico Madrid, Diego Simeone : "Antoine Griezmann est le joueur le plus ambitieux que nous ayons"

"J'ai aussi toujours admiré l'histoire de Liverpool. C’est un club qui a cinq trophées européens dans son palmarès. Je voulais vraiment faire partie de cette histoire. J’ai été très proche de gagner la compétition avec la Roma et je travaille dur pour que cela se produise maintenant avec Liverpool. Quelle est la vie si je ne combats pas pour mes rêves ? Je rêve de remporter la Ligue des champions", a ajouté Alisson.

Au vu de la première partie de saison réalisée par Liverpool et de ses performances, Alisson semble avoir pris la bonne décision en choisissant de rejoindre les Reds. En tête de la Premier League et encore en course en Ligue des champions, Liverpool va forcément compter sur l'impact de son portier brésilien dans les instants cruciaux afin d'enfin remporter des trophées qui échappent aux Reds depuis quelques années.