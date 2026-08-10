Alireza Jahanbakhsh fait son retour surprise avec effet immédiat en Eredivisie

Excelsior s’est renforcé avec Alireza Jahanbakhsh, comme l’a confirmé le club de Kralingen via ses canaux officiels. L’ailier de 32 ans a signé un contrat d’une saison avec l’actuel leader de l’Eredivisie sponsorisée par la VriendenLoterij, avec une option pour une année supplémentaire.

Avec l’arrivée de Jahanbakhsh, Excelsior anticipe le départ imminent de Gyan de Regt. L’attaquant de 22 ans est sur le point de rejoindre Holstein Kiel pour environ deux millions d’euros, laissant ainsi une place vacante sur les ailes rotterdamoises.

Le directeur technique Mark Ruijl se réjouit de l’arrivée de Jahanbakhsh. « Avec Alireza, nous recrutons un joueur qui a évolué au plus haut niveau et qui était encore récemment présent à la Coupe du monde. Il connaît très bien l’Eredivisie et notre style de jeu, et il apporte énormément d’expérience et de personnalité. Avec ses qualités et sa mentalité de gagneur, il représente une grande valeur pour notre effectif, sur le terrain comme en dehors. Nous sommes donc heureux qu’il s’engage avec Excelsior pour la saison à venir. »

L’Iranien lui-même est ravi d’être de retour. « Rotterdam a une place spéciale dans mon cœur. J’y vis depuis cinq ans, mes amis sont ici, je me sens chez moi. Quand tout va bien en dehors du terrain, je suis aussi meilleur sur le terrain. Ce que les gens de Woudestein peuvent attendre de moi ? Je donne tout, à cent pour cent. Et j’espère marquer le plus de buts possible et délivrer le plus de passes décisives possible. J’ai hâte de commencer. »

L’attaquant expérimenté a déjà porté les couleurs du NEC, de l’AZ, de Feyenoord et du sc Heerenveen, et il fait son retour en Eredivisie après une saison passée au FCV Dender, en Belgique.

C’est à l’AZ que Jahanbakhsh a vécu sa meilleure période aux Pays-Bas. Lors de la saison 2017-2018, il a terminé meilleur buteur de l’Eredivisie avec 21 réalisations, avant que Brighton & Hove Albion ne débourse environ 25 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Une véritable percée en Premier League ne s’est pas matérialisée, après quoi Jahanbakhsh est revenu aux Pays-Bas en 2021 pour jouer à Feyenoord. Avec le club de Rotterdam, il a été sacré champion des Pays-Bas aliren a également atteint la finale de la Conference League.

Après son départ de Feyenoord, Jahanbakhsh a signé au sc Heerenveen en novembre 2024. Il y a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en vingt matches, mais son contrat arrivant à échéance n’a pas été prolongé après la saison.

Quatre mois plus tard, Jahanbakhsh a trouvé refuge au FCV Dender. L’ailier a disputé 21 matches avec le club belge la saison passée et y a inscrit un but.