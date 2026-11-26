Comment regarder Algérie U17 - République dominicaine U17 avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse DAZN Canada Fubo

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 27 nov. 2026 - 10:00

L’Algérie U17 affronte la République dominicaine U17 dans le groupe J de la Coupe du monde U17, dont le classement est encore en train de se dessiner. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été confirmé.

L’Algérie occupe la troisième place après un début de tournoi contrasté. Elle s’est inclinée 4-2 face au Chili U17 le 21 novembre lors de son premier match.

Elle a réagi le 24 novembre en battant le Monténégro U17 2-1. Ce résultat lui permet de rester au contact dans le groupe.

La République dominicaine U17 est en tête du groupe J, ce que peu auraient prédit avant le début du tournoi. Elle a fait match nul 1-1 contre le Monténégro U17 le 21 novembre pour son entrée en lice.

Elle a ensuite battu le Chili U17 2-1 le 24 novembre. Elle reste ainsi invaincue dans la compétition, avec une victoire et un nul en deux matches.

L’Algérie doit confirmer sa victoire contre le Monténégro, tandis que l’équipe en tête du groupe tentera de conserver sa place. Voici comment suivre la rencontre.

Actualité des équipes et effectifs