Comment regarder Algérie-Togo avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 14 nov. 2026 - 14:00

L’Algérie reçoit le Togo en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. En tête du groupe I, les Fennecs veulent conforter leur position et se rapprocher d’une qualification pour le tournoi.

L’équipe de Brahim Hemdani aborde cette rencontre dans un état de forme satisfaisant après deux matches officiels consécutifs en septembre. Sa participation à la Coupe du monde durant l’été donne toutefois un éclairage supplémentaire sur un effectif mis à l’épreuve au plus haut niveau ces derniers mois.

Troisième du groupe, le Togo a besoin de points pour préserver ses chances de qualification. L’équipe de Patrice Neveu a montré qu’elle pouvait gagner, mais elle devra franchir un cap face au leader du groupe, sur le sol algérien.

Le bilan de l’Algérie face au Togo donne aux hôtes des raisons d’être confiants. Ils ont remporté quatre de leurs cinq dernières confrontations, dont une victoire 5-1 lors du match aller de cette campagne de qualification.

Le Togo devra faire preuve de beaucoup plus de discipline que lors de cette rencontre s’il veut obtenir un résultat. Ses performances récentes en qualifications ont été irrégulières, et le soutien du public algérien accentuera encore la pression.

Pour savoir comment suivre ce match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations, notamment sur quelle chaîne et en streaming, poursuivez votre lecture.

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