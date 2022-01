Algérie-Sierra Leone (0-0) - L'Algérie à la peine pour son entrée en lice

Empruntée pendant une mi-temps puis en manque de réalisme face au but, l'Algérie a concédé un score nul et vierge face à la Sierra Leone pour son premier match dans cette CAN.

L'Algérie en dilettante

Une rencontre débutée sur un petit rythme sous la chaleur du Cameroun. Les Algériens réclament pourtant rapidement un penalty pour une potentielle main d'Alhaji Kamara. Mais la vidéo en décide autrement.

Les champions en titre ont du mal à développer leur jeu pour prendre à revers la défense de la Sierra Leone.

C'est même le petit poucet qui se crée les situations les plus intéressantes malgré la possession des Fennecs. A l'image de cette tête de Bangura sur coup-franc, qui passe juste à côté des cages de M'Boli.

L'Algérie qui se fait même très peur dès la reprise en voyant Alhaji Kamara ouvrir le score de près, avant d'être logiquement signalé hors-jeu.

Kamara, ce héros

Malgré tout peu à peu, les protégés de Djamel Belmadi commencent à prendre le dessus sur leur adversaire, fatigué à force de courir derrière le ballon.

Parfaitement lancé dans la surface, Yacine Brahimi bute à bout portant sur Kamara, le dernier rempart infranchissable de la Sierra Leone.

L'article continue ci-dessous

Tout juste entré en jeu, Bendebka est ensuite contré in extremis alors qu'il se trouvait tout seul au second poteau pour tenter de conclure, trop mollement.

Relativement peu en vue, Riyad Mahrez est également mis en échec par un grand Kamara dans la foulée, décisif pour préserver sa cage inviolée. Le Skyblue revient ensuite à la charge, mais sa frappe croisée à ras de terre est également sortie par le gardien.

Benrahama, lui aussi, obtient une grosse opportunité mais ne cadre pas sa reprise. En manque d'efficacité, l'Algérie entame donc la défense de son titre par un match nul. Rendez-vous dimanche contre la Guinée Equatoriale.