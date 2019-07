Algérie-Sénégal : La finale de la CAN sera diffusée en direct et en clair sur TMC

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal sera retransmise en direct vendredi soir (21) sur la chaîne TMC.

Depuis le début de la , beIN Sports diffuse en direct et en intégralité l'ensemble des rencontres de la compétition. Vendredi soir, pour la finale, un autre diffuseur sera présent pour le choc entre le et l' : TMC retransmettra en effet le match.

Un bon moyen afin de voir cette finale de la CAN 2019 en clair, pour ceux qui ne sont pas abonnés à beIN et qui veulent suivre attentivement la dernière marche entre les Fennecs et les Lions de la Teranga.

EXCLUSIVITÉ : la finale de la COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS, TOTAL EGYPTE 2019, opposant le Sénégal à l’Algérie pour une rencontre qui s'annonce historique, c'est ce vendredi 19 juillet à partir de 20h50 sur #TMC ! #CAN2019 pic.twitter.com/bpjkc93hxH — TMC (@TMCtv) 17 juillet 2019

Frédéric Callenge et Brahim Thiam ont ainsi été désignés par TMC pour commenter cette rencontre.