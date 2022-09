Algérie - Nigeria : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Quatre jours après son succès contre la Guinée, l’Algérie défie le Nigeria pour un nouveau duel préparatoire pour la CAN.

Après son succès contre la Guinée, l’Algérie espère confirmer ce mardi lors de l’opposition contre le Nigeria. C’est un duel entre deux sélections ayant manqué leur qualification pour la Coupe du Monde et il y aura une volonté commune de se racheter. Devant leurs supporters, les Fennecs partent favoris. S’ils l’emportent, ils aligneront un cinquième succès d’affilée.

Pour ce match, Djamel Belmadi est pressenti pour aligner son équipe titulaire. Les Atal, Mahrez et Slimani vont retrouver leur place, avec certainement l’ambition de prouver qu’ils peuvent encore rendre de très grands services à leur sélection et repousser ainsi l’émergence de la nouvelle vague. Celle incarnée par les Amoura, Mrezigue et cie.

Les Verts partent favoris

Contre les Super Eagles, il s’agira aussi de rassurer au niveau de la manière car la dernière n’a pas été très reluisante. Il serait d’ailleurs ballot que les Fennecs se manquent face à un adversaire qui vient de faire match nul contre la sélection A’ des Verts (2-2). Même si, bien sûr, ce n’est qu’un simple match amical et que la priorité de Belmadi est de pouvoir travailler les automatismes.

La dernière fois que le Nigeria était venu à Oran elle l’avaient emporté sur un score sans appel de 5 buts à 2 (en 2005). C’était dans l’ancien stade d’Ahmed Zabana. Un affront que les Algériens auront à cœur de laver dans leur nouveau fief de Miloud Hadefi.

La compo probable de l’Algérie :

Oukidja ; Atal, Bensebaini, Mandi, Tougai ; Bennacer, Zerrouki, Zorgane ; Belaili, Mahrez, Slimani.

Où voir le match ?

La rencontre amicale entre l’Algérie et le Nigeria ne sera diffusée sur aucune chaine française. En Algérie, elle sera retransmise à partir de 21h (française) sur Canal Algérie et TV6. Deux chaines qu’il vous est possible de regarder en streaming sur n’importe quel serveur IPTV.