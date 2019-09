Algérie - Journalistes, consultants, entraîneurs français… Djamel Belmadi sort la sulfateuse

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, n'a pas mâché ses mots envers les journalistes et les consultants de son pays.

Djamel Belmadi a des comptes à régler. Trop occupé à gagner la compétition pour le faire pendant la Coupe d’Afrique des Nations, puis à célébrer après la victoire finale, le sélectionneur de l’ a préféré attendre quelques semaines avant de s’énerver. Dans son viseur, on retrouve notamment les journalistes et consultants algériens, dont certains n’ont pas hésité à critiquer le niveau des joueurs et de l’équipe alors que celle-ci se battait pour "ramener la coupe à la maison".

Belmadi et les "criminels de l’audiovisuel"

"Ces gens qui exigeaient sur les plateaux de télévision une demi-finale pour l’Algérie, est-ce qu’ils ont déjà atteint le dernier carré de la CAN une fois dans leur carrière ? Maintenant, qu’ils se terrent. Qu’ils disparaissent ! (…) Les chaînes privées, vous avez été très loin dans la critique des joueurs comme Guedioura, Mandi, Slimani et même Mahrez ! Ces gens doivent venir s’excuser ! Ce sont des criminels de l’audiovisuel", a déclaré Belmadi.

Belmadi estime que l’Algérie n’a pas été assez soutenue localement, et nul doute que certaines de ses critiques s’adressent à son prédécesseur, Rabah Madjer, dont la carrière de sélectionneur n’a pas eu le même éclat que celle de joueur. Pour l’ancien milieu de terrain de l’ , nombreux sont ceux qui auraient mieux fait de garder leur langue dans leur poche, au lieu de remettre en cause continuellement ses hommes.

Les entraîneurs français dans le viseur

"Des gens sont venus me voir avant la demi-finale contre le Nigéria pour me demander comment on allait s’organiser sans Youcef Atal, qui s’est blessé en quarts de finale. Ils doutaient aussi de Mehdi Zeffane. J’ai dit qu’on allait lui faire confiance et s’organiser tactiquement, puis voir le résultat. Je tire mon chapeau à Mehdi. Vous l’avez vraiment écorché, mais il a réussi à bloquer Sadio Mané et Ahmed Musa", s’est ensuite félicité Belmadi, toujours aussi remonté.

Vous reprendrez bien un petit tacle pour la route ? Très bien, puisque Belmadi en a réservé un dernier aux entraîneurs français officiant en Afrique. "J’étais à la réunion de la FIFA avec tous les sélectionneurs du monde. J’étais assis face à des entraîneurs français qui travaillent en Afrique, et qui m’ont dit ironiquement bienvenu. J’ai eu le sentiment d’être face à des gens qui sont venus profiter de nous", a-t-il conclu. On vous avait prévenu : Belmadi a des comptes à régler.