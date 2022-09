Algérie - Guinée : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Privée de Coupe du Monde, l’Algérie va préparer ce vendredi tranquillement les éliminatoires de la CAN en défiant la Guinée.

L’Algérie a-t-elle digéré sa non participation à la Coupe du Monde au Qatar ? Au vu des résultats enregistrés en juin dernier, la réponse est plutôt positive. Mais, une confirmation est attendue. Les Verts sont tenus de rassurer leur public, ce vendredi lors de la réception de la Guinée en match amical.

Dans leur nouveau stade Miloud Hadhefi d’Oran et avec une nouvelle tunique aussi, les hommes de Belmadi vont donc croiser le fer avec le Sily National de Kaba Diawara. Une rencontre qui servira à préparer la suite des éliminatoires de la CAN, programmée en mars prochain. La partie est sans enjeu, mais la victoire est impérative surtout que ce match se joue à guichets fermés.

Le grand retour de Delort

Après ce duel face aux Guinées, suivra un face à face avec le Nigeria dans le même stade. Belmadi va donc certainement procéder à une revue d’effectif. De nouveau visages pourraient donc apparaitre dès ce mardi, même si le groupe des convoqués ne diffère pas trop de ceux des derniers rassemblements. Le jeune Houssem Mrezigue du CR Belouizdad est par exemple susceptible de faire ses grands débuts avec les Verts.

Un autre joueur sera particulièrement attendu, en la personne d’Andy Delort. Le Niçois revient en sélection après une absence d’un an et il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il a tenu de belles paroles dans sa dernière vidéo, mais place désormais aux actes. Malgré ses excellentes statistiques en Ligue 1, il aura fort à faire pour déloger le meilleur buteur de la sélection, Islam Slimani.

La compo probable de l’Algérie :

Mandrea ; Atal, Bensebaini, Mandi, Tougai ; Bennacer, Zerrouki (Bentaleb), Zorgane ; Belaili, Mahrez, Slimani (ou Delort).

Où voir le match ?

La rencontre amicale entre l’Algérie et la Guinée ne sera diffusée sur aucune chaine française. En Algérie, elle sera retransmise à partir de 21h (française) sur le Programme National (Algérie) et TV6. Deux chaines qu’il vous est possible de regarder en streaming sur n’importe quel serveur IPTV.