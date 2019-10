Algérie - Djamel Belmadi : "On progressera dans la difficulté"

Satisfait de la prestation de son équipe (3-0) et de l'atmosphère exceptionnelle au stade Pierre Mauroy mardi soir, le sélectionneur a relativisé.

L' était comme à la maison, mardi soir, au stade Pierre-Mauroy ( ), pour affronter la . Dans une enceinte colorée de milliers de drapeaux algériens, les Verts ont sublimé ce moment par une victoire nette et sans bavure face aux sud-américains (3-0). Une soirée plus que réussie, donc, pour les Champions d'Afrique et leur sélectionneur Djamel Belmadi, qui ne cachait pas sa satisfaction en conférence de presse au sortir de la rencontre.

"C'était super. Il y avait une très belle ambiance, une superbe atmosphère. On s'est senti à la maison dans un stade acquis à notre cause. C'était magnifique. C'est ce que l'on espérait. Il n'y a rien à redire. À part un petit incident à la fin avec ces deux hommes qui avaient décidé de gâcher cette fête (dans le temps additionnel en faisant intrusion sur la pelouse). Mais sinon, c'était incroyable", s'est félicité le technicien, évoquant un test pour la communauté algérienne.

"C'est malheureux à dire, mais il fallait montrer patte blanche"

"Il y a en une forte communauté algérienne. La plus grosse du monde. D'une certaine manière, c'était un test pour savoir si les choses se passaient bien. C'est malheureux à dire, mais il fallait montrer patte blanche. Certaines villes nous ont refusé de disputer ces matches-là. À tort ou à raison. Le débat n'est pas là. Mais jouer à Nice, Marseille, Paris, ce serait désormais à reproduire", a insisté Djamel Belmadi, convaincu par l'atmosphère de fête du soir. ​

De plus, le sélectionneur des Verts a évoqué le niveau de jeu de sa sélection, qui ne cesse de monter en puissance ces derniers mois. Au point de devenir une nation majeure dans les années à venir ? Pas si vite. "On ne peut pas aller trop vite en besogne. Une nation qui compte au niveau mondial enchaîne ce genre de prestation et joue contre ce genre d'équipe. Je crois qu'ils sont neuvièmes au classement FIFA, non ? Ce n'est pas tous les jours facile. On joue sur un continent qui a des particularités. Dès qu'on aura la possibilité de se frotter aux grosses nations, on le fera. On progressera dans la difficulté. Mais notre pain quotidien, ce sera les matches africains".