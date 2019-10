Algérie - Djamel Belmadi met les choses au clair concernant Houssem Aouar

En conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs s'est montré très clair au sujet d'Houssem Aouar, qui préfère porter les couleurs de la France.

Champion d'Afrique avec les Fennecs d' au terme de la cet été, Djamel Belmadi est parvenu à redonner des couleurs à une sélection qui ne cessait de décevoir et ce depuis plusieurs années. Très respecté pour son travail, le technicien n'échappe toutefois pas à certaines critiques et autres questions redondantes de la part des journalistes. L'une d'entre elles étant directement liée au jeune Houssem Aouar, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.

Et pour cause, celui qui n'a encore jamais honoré la tunique de l'Equipe de A et doit se contenter des Espoirs ces dernières saisons, a donc toujours l'opportunité de porter les couleurs de l'équipe nationale d'Algérie. Ainsi, certains aimeraient que Djamel Belmadi tente le tout pour le tour avec le milieu offensif.

"Je ne dis pas que c'est impossible, juste que ça n'a jamais été existé"

Mais à en croire ses dernières déclarations sur le sujet, Djamel Belmadi n'entend pas forcer la décision du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, ni même aux autres joueurs potentiellement sélectionnables qui rêvent d'honorer les couleurs d'un autre pays.

"Je vais régler cette question une bonne fois pour toutes. Pourquoi Aouar ne vient pas ? Mais parce qu’il est en équipe de France ! A part nos vaillants prédécesseurs de l’équipe du FLN, y-a-t-il des joueurs qui ont décidé d’arrêter l’équipe de France pour changer de nationalité sportive et venir en équipe d’Algérie ? Ça n'a jamais existé. Si ça se fait, ça sera une première. Je ne dis pas que c'est impossible, juste que ça n'a jamais été existé", a insisté le coach algérien en conférence de presse, ce mercredi.