Algérie : Delort s’explique sur son retrait de la sélection

Andy Delort, l’attaquant de l’OGC Nice, a expliqué pourquoi il a tourné le dos à l’équipe nationale algérienne.

Andy Delort ne participera pas vendredi au match de l’Algérie contre le Niger. L’attaquant est resté à l’OGC Nice en cette trêve internationale. Un choix qui émane de sa part. C’est ce qu’a fait savoir Djamel Belmadi, le sélectionneur des Verts, ce jeudi en conférence de presse et c’est ce que le joueur a lui-même confirmé dans une interview accordée à L’Equipe.

« Je suis à un moment charnière de ma carrière »

Quelques heures seulement après le point-presse du coach des Fennecs, Delort s’est donc exprimé pour livrer sa propre version de l’histoire. Il est aussi revenu sur les raisons qui l’ont poussé à se mettre en retrait de la sélection.

« C'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part à Djamel lors d'une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion que je souhaitais garder privée, a déclaré l’ancien montpelliérain au quotidien français. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte : tout d'abord, et c'est très important, le rôle qui est le mien en sélection (4 titularisations en 11 sélections). À côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière : je viens d'arriver dans un club où l'exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté ». Une explication qui, finalement, va dans le sens de ce qu’a dit Belmadi.

Delort ne fait pas de croix définitive sur l’Algérie

Delort a donc admis privilégier son club. En revanche, il a totalement réfuté l’information selon laquelle l’OGC Nice lui aurait fait signer une clause pour qu’il fasse une croix sur la CAN : « Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce qu’a dit Belmadi. Simplement que la supposée clause dans mon contrat est une pure invention, tout comme le fait qu'une autre personne que moi dicterait mes propres choix. J'espère simplement que mon choix sera compris, les gens me connaissent, je suis quelqu'un d'entier et je donne toujours tout. »

L’avant-centre de Nice a opté pour une parenthèse qui l’éloignerait de la scène internationale pendant un an selon les dires de Belmadi. Il n’est pas sûr cependant qu’il retrouvera sa place ensuite. A ce sujet, il a quand même tenu à préciser que lui « ne prend pas ma [sa] retraite internationale ».