Algérie – Burkina Faso (2-2) : l'Algérie s'est fait peur mais jouera les barrages

Avant cette rencontre, la situation était la suivante dans le groupe A : l'Algérie occupait la tête du groupe avec 13 points (+21) devant le Burkina Faso (11 points, +8).

Pour atteindre les barrages de la zone Afrique (aucune équipe n'est qualifiée directement !), l'Algérie n'avait besoin que d'un point tandis que le Burkina Faso devait impérativement s'imposer.

Belaïli dans tous les bons coups

Après un gros quart d'heure d'observation, l'Algérie se mettait en évidence avec une frappe de Slimani que détournait Koffi (18e).

Trois minutes, après un coup franc rapidement joué, Youcef Belaïli débordait sur le côté gauche et centrait devant les cages de Koffi. Oublié au deuxième poteau, Riyad Mahrez n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 21e).

Le Burkina revenait pourtant dans la partie avant même la fin de ce premier acte. Gustavo Sangaré lançait Zakaria Sanogo en profondeur et de dernier ajustait M'Bolhi, le portier de l'EN (1-1, 37e).

Le Burkina Faso a lutté jusqu'au bout

Le Burkina Faso n'était plus alors qu'à un seul but de la qualification et faisait énormément douter l'Algérie qui bafouillait son football.

Mais l'Algérie peut compter sur ses talents et comme en première période, Belaïli déboulait dans son couloir gauche et centrait en retrait pour Sofiane Feghouli qui ouvrait parfaitement son pied pour tromper Koffi. Les 14 000 spectateurs algériens explosaient de joie.

Les Etalons ne s'avouaient pas vaincus pour autant et parvenait même à égaliser à sept minutes de la fin sur un penalty d'Issoufou Dayo, consécutif à une faute d'Aïssa Mandi sur Mohamed Ouatarra.

Les dernières minutes étaient intenses et indécises mais l'Algérie tenait bon face aux derniers assauts des Burkinabés.

L'Algérie toujours invaincue

A l'issue de cette rencontre, l'Algérie termine en tête du groupe A et jouera les barrages de la Coupe du monde 2022 qui auront lieu en mars. L'Algérie sera d'ailleurs tête de série.

Avec ce match nul, l'Algérie poursuit également sa belle série d'invinciblité avec 33 matches sans défaite (24 victoires, 9 nuls. La dernière défaite des Fennecs remonte au 16 octobre 2018, contre le Bénin (1-0).

L'Algérie reste également invaincue dans son antre du stade Mustapha-Tchaker avec un 43e match sans défaite, qui reste ainsi une forteresse imprenable.