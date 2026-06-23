Algérie - Autriche : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. J Kansas City Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Algérie – Autriche sera donné le 27 juin 2026 à 22 h 00 (heure de l’Est).

Contexte de la rencontre

Les deux sélections, qui évoluent dans le groupe J, s’opposent dans un duel décisif pour décrocher la deuxième place qualificative pour les 16es de finale, l’Argentine ayant déjà assuré la première.

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Le parcours en Coupe du monde jusqu'à présent

Les Algériens ont renversé la Jordanie 2-1 grâce à des réalisations en seconde période du remplaçant Nadhir Benbouali et d’Amine Gouiri, validant ainsi leur billet pour les phases à élimination directe.

La tête de Benbouali a effacé l’ouverture du score de Nizar Al-Rashdan en première période, puis Gouiri a poussé le ballon au fond des filets dans une mêlée devant le but à huit minutes de la fin, offrant aux siens un précieux espoir de qualification après la défaite 3-0 contre l’Argentine. La légende Riyad Mahrez était restée sur le banc face aux Argentins, mais elle a retrouvé le onze de départ contre la Jordanie et devrait y rester pour ce match décisif.

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L’Autriche, elle, a subi la loi de Lionel Messi lors de la 2^e journée et s’est inclinée 2-0 face aux champions en titre argentins. Les Autrichiens avaient pourtant bien commencé en battant la Jordanie 3-1 et ils restent maîtres de leur destin. Le perdant de cette rencontre devrait tout de même accéder aux seizièmes de finale en tant que « lucky loser », mais aucun des deux camps ne souhaite laisser sa qualification à la loterie du classement général. Grâce à une différence de buts supérieure à celle des Verts, un simple match nul qualifierait d’office les Autrichiens. Face à l’Argentine, Marcel Sabitzer a fêté sa 100e sélection ; le meneur de jeu de Dortmund sera à nouveau l’atout créatif indispensable si l’Autriche veut poursuivre son aventure.

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Compositions probables

Algérie : Zidane ; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri ; Boudaoui, Bentaleb ; Hadj Moussa, Maza, Chaibi ; Gouiri.

Autriche : Schlager ; Posch, Danso, Alaba, Laimer ; Seiwald, Schlager ; Schmid, Wanner, Sabitzer ; Gregoritsch.

Effectif algérien de 26 joueurs

Gardiens : Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Grenade)

Défenseurs : Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Vérone), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys de Berne), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Espérance)

Milieux de terrain : Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Francfort), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Györ ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Sélection autrichienne de 26 joueurs

Gardiens : Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzbourg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)

Défenseurs : David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Brême), Philipp Lienhart (Fribourg), Phillipp Mwene (Mayence), Stefan Posch (Mayence), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venise)

Milieux de terrain : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Brême), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Attaquants : Marko Arnautovic (Étoile rouge de Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsbourg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Actualités des équipes et compositions

L’Algérie est dirigée par Vladimir Petkovic. Aucun blessé ni suspendu n’a été signalé à la veille du match, et la composition probable reste à confirmer. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

L’Autriche est dirigée par Ralf Rangnick. Aucune information concernant des blessures ou des suspensions n’est actuellement disponible, et la composition probable reste à confirmer. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Formations

L'Algérie a remporté trois de ses cinq derniers matchs, pour un nul et une défaite. Son dernier résultat en date est une victoire 2-1 contre la Jordanie le 23 juin, un renversement de situation scellé par un but d'Amine Gouiri en fin de match. Auparavant, elle avait subi une défaite 3-0 face à l'Argentine lors de la première journée. Lors de ses matchs de préparation, l'Algérie s'était imposée 4-0 face à la Bolivie et 1-0 face aux Pays-Bas. Elle avait également fait match nul 0-0 contre l'Uruguay en mars. Sur ces cinq rencontres, l'Algérie a marqué huit buts et en a encaissé quatre.

L’Autriche a remporté trois de ses cinq dernières sorties, concédé une défaite et un nul. Sa dernière prestation s’est soldée par une défaite 2-0 face à l’Argentine le 22 juin, Lionel Messi signant un doublé à Dallas. Auparavant, les Autrichiens avaient battu la Jordanie 3-1 lors de la 1^(re) journée, signant leur premier succès en Coupe du monde depuis 1990. En préparation, ils avaient dominé la Tunisie 1-0, la République de Corée 1-0 et écrasé le Ghana 5-1 en mars. Au total, l’Autriche a inscrit neuf buts et en a concédé trois en cinq sorties.

Bilan des confrontations directes

Aucune rencontre récente entre l’Algérie et l’Autriche n’a été enregistrée. La rencontre au Kansas City Stadium fait donc office de référence la plus actuelle ; elle sera mise à jour dès qu’éventuelles données historiques supplémentaires seront disponibles.

Classement

Dans le groupe J, l’Autriche occupe actuellement la deuxième place et l’Algérie la troisième, juste avant cette rencontre décisive de la 3ᵉ journée.