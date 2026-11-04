Alfred Schreuder va reprendre sa carrière d’entraîneur à Kasimpasa, rapporte le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu. Le technicien de 54 ans, originaire de Barneveld, succédera à Emre Belözoglu, nommé mardi nouvel entraîneur de Fenerbahçe.

Depuis son licenciement par l’Ajax en janvier 2023, Schreuder a principalement travaillé au Moyen-Orient, où il a successivement entraîné Al-Ain (Émirats arabes unis), Al-Nasr (Émirats arabes unis) et Al-Diriyah (Arabie saoudite).

Schreuder a été licencié par Al-Diriyah en mai de cette année, après avoir échoué à faire monter le club dans l’élite saoudienne. Après son départ, l’ancien milieu de terrain a pu se consacrer à la sélection allemande : en tant qu’entraîneur adjoint supplémentaire du sélectionneur de l’époque, Julian Nagelsmann, il l’a accompagnée à la Coupe du monde 2026.

Après cette expérience, Schreuder était sans emploi, mais la situation va changer puisqu’il est sur le point d’être présenté à Kasimpasa. Le club d’Istanbul occupe actuellement une belle cinquième place en Süper Lig, avec un point d’avance sur Fenerbahçe, que vient de rejoindre Emre.

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Selon Sabuncuoglu, le contrat courra jusqu’à la fin de la saison. Schreuder ajoute ainsi un nouveau pays à son riche CV. L’ancien joueur de Feyenoord et du RKC, entre autres, a commencé sa carrière d’entraîneur comme adjoint de Theo Bos, figure emblématique du Vitesse aujourd’hui disparue.

Schreuder est ensuite parti au FC Twente, où il a travaillé sous les ordres de Steve McClaren, Michel Preud’homme, Michel Jansen et Co Adriaanse. Il a ensuite connu sa première expérience à l’étranger au TSG Hoffenheim, comme bras droit de Nagelsmann et de Huub Stevens, avant de rejoindre le staff d’Erik ten Hag à l’Ajax.

Après la saison 2018/19 réussie, Schreuder a quitté Amsterdam pour Hoffenheim, où il est resté un an à la tête de l’équipe. Il a ensuite travaillé au FC Barcelone comme adjoint de Ronald Koeman et entraîné le Club Bruges pendant six mois, avant de revenir à l’Ajax comme entraîneur principal.