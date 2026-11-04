Alfred Schreuder va reprendre sa carrière d’entraîneur à Kasimpasa, rapporte le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu. Le technicien de 54 ans, originaire de Barneveld, succédera à Emre Belözoglu, nommé mardi nouvel entraîneur de Fenerbahçe.
Depuis son licenciement par l’Ajax en janvier 2023, Schreuder a principalement travaillé au Moyen-Orient, où il a successivement entraîné Al-Ain (Émirats arabes unis), Al-Nasr (Émirats arabes unis) et Al-Diriyah (Arabie saoudite).
Schreuder a été licencié par Al-Diriyah en mai de cette année, après avoir échoué à faire monter le club dans l’élite saoudienne. Après son départ, l’ancien milieu de terrain a pu se consacrer à la sélection allemande : en tant qu’entraîneur adjoint supplémentaire du sélectionneur de l’époque, Julian Nagelsmann, il l’a accompagnée à la Coupe du monde 2026.
Après cette expérience, Schreuder était sans emploi, mais la situation va changer puisqu’il est sur le point d’être présenté à Kasimpasa. Le club d’Istanbul occupe actuellement une belle cinquième place en Süper Lig, avec un point d’avance sur Fenerbahçe, que vient de rejoindre Emre.
Selon Sabuncuoglu, le contrat courra jusqu’à la fin de la saison. Schreuder ajoute ainsi un nouveau pays à son riche CV. L’ancien joueur de Feyenoord et du RKC, entre autres, a commencé sa carrière d’entraîneur comme adjoint de Theo Bos, figure emblématique du Vitesse aujourd’hui disparue.
Schreuder est ensuite parti au FC Twente, où il a travaillé sous les ordres de Steve McClaren, Michel Preud’homme, Michel Jansen et Co Adriaanse. Il a ensuite connu sa première expérience à l’étranger au TSG Hoffenheim, comme bras droit de Nagelsmann et de Huub Stevens, avant de rejoindre le staff d’Erik ten Hag à l’Ajax.
Après la saison 2018/19 réussie, Schreuder a quitté Amsterdam pour Hoffenheim, où il est resté un an à la tête de l’équipe. Il a ensuite travaillé au FC Barcelone comme adjoint de Ronald Koeman et entraîné le Club Bruges pendant six mois, avant de revenir à l’Ajax comme entraîneur principal.