"Alexis Sanchez reste un grand joueur et doit revenir à MU"

Paul Merson, l’ancien milieu de terrain anglais, a conseillé à Alexis Sanchez de retourner à MU dès la fin de la saison.

L’attaquant chilien Alexis Sanchez a connu un prêt peu fructueux à l' durant la saison en cours. Aujourd’hui, il est jugé de trop dans l’effectif intériste et il y a fort à parier qu’un retour à l’envoyeur se produira l’été prochain. C’est-à-dire l’été prochain.

L’ancien barcelonais appartient à MU. Il est prêt à y retourner et c’est aussi ce que lui conseille Paul Merson, un ancien joueur de MU, devenu aujourd’hui consultant pour Sky Sports. "Je peux comprendre que Sanchez revienne jouer un rôle à Old Trafford parce que, lorsqu’il est à son top, il est un grand joueur ».

"C'est certainement un meilleur United que celui qu'il a quitté aussi, a poursuivi l’ex-international anglais. On l’a vu avant la suspension du championnat. Ils ont eu d'excellentes performances et de brillants résultats, ce qui lui sera également bénéfique."

"Il doit revenir et profiter du fait qu'il est dans l'un des plus grands clubs du monde, sinon le plus grand. Il est logique que Sanchez retourne à Old Trafford, c'est un joueur de premier plan et s'ils peuvent récupérer même la moitié du joueur qu'il était à Barcelone et à , ça sera un plus », a conclu le champion d’ 1998.