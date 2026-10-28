Partager Suivez GOAL sur Google

Le départ d’Alexis Mac Allister de Liverpool dans un avenir proche paraît de plus en plus probable, alors que le club commence à préparer un remaniement important de son milieu de terrain, selon plusieurs sources. L’international argentin, qui s’est particulièrement distingué cette saison, a exprimé sa déception de ne pas avoir reçu de proposition de nouveau contrat malgré son engagement envers le club de la Mersey.

Publicité

Liverpool prépare une refonte de son milieu de terrain

Liverpool envisagerait de se séparer de Mac Allister à l’été 2027. Bien qu’il soit sous contrat à Anfield jusqu’en 2028, le joueur de 27 ans n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation et un départ est désormais considéré comme une possibilité concrète.

Liverpool prévoit de remanier en profondeur son milieu de terrain à la fin de la saison en cours. Selon Sky Sports Switzerland, le club de la Mersey est prêt à investir une somme importante pour recruter au moins un nouveau milieu de terrain.

Les projets de recrutement de Liverpool devraient donc conduire le club à refuser la demande de prolongation de Mac Allister. Le champion du monde a été informé de la stratégie du club, ouvrant la voie à un éventuel départ.

Liverpool maintient sa position sur le contrat

Mac Allister est l’un des joueurs les plus en vue de Liverpool cette saison, avec quatre buts inscrits en 12 matches toutes compétitions confondues. Ses bonnes performances laissaient espérer une prolongation de contrat, d’autant qu’il avait refusé une occasion de partir lors du mercato estival.

Publicité Publicité

La direction du club a toutefois décidé de ne pas lui proposer de prolongation. L’international argentin souhaite toujours poursuivre sa carrière sur les bords de la Mersey, mais la décision concernant son avenir à long terme semble déjà prise.

Related Topics

Prochains matchs LIV Carabao Cup 16:00 CHE Regarder

Alors que Liverpool recherche activement de nouveaux milieux de terrain et prépare des fonds importants en vue de la fin de saison, la place de Mac Allister dans l’effectif paraît de plus en plus incertaine.

Mac Allister exprime sa frustration concernant son contrat

L’Argentin n’a pas caché sa déception face à la situation. Avant le premier match de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, plus tôt cette saison, il a reconnu s’être senti déçu en voyant ses coéquipiers assurer leur avenir.

Publicité

« J’ai appris que le club n’était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat, ce qui me rend évidemment très triste, a confié Mac Allister. Je pense que tout le monde voit que je me donne à 100 % pour ce club de football, chaque jour à l’entraînement. »

Il a ajouté : « Je vois Dominik [Szoboszlai] et Ryan [Gravenberch] prolonger leur contrat, et j’en suis très heureux parce qu’ils le méritent. Mais en même temps, cela me rend triste de ne pas avoir obtenu ma prolongation. Bien sûr, il reste encore du temps. Les supporters n’ont pas à s’inquiéter, car je me donnerai à 100 % jusqu’à mon dernier jour. »

Publicité

Après avoir inscrit deux buts lors d’une récente victoire en Ligue des champions contre Villarreal, Mac Allister a précisé ses propos précédents. « Ce que j’ai dit concernait surtout ce que je ressentais, a-t-il expliqué. C’est leur décision et je l’accepte. Je fais de mon mieux et, au bout du compte, nous verrons ce qui se passera. »

Quelle suite pour Liverpool ?

Pour l’heure, Mac Allister reste un élément essentiel du milieu de terrain de Liverpool. Malgré l’incertitude qui plane sur son avenir, son récent doublé contre Villarreal souligne son importance dans la quête de succès de l’équipe en Angleterre et en Europe.

Publicité

Liverpool doit rester concentré sur la saison en cours tout en préparant la refonte de son milieu de terrain. À l’approche de la fin de saison, le rôle de Mac Allister et les prochaines cibles de Liverpool sur le marché des transferts feront sans aucun doute l’objet d’une attention croissante.