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Alexis Mac Allister a révélé que Liverpool lui avait annoncé la saison dernière ne pas prévoir de prolonger son contrat, reconnaissant que cette nouvelle avait été douloureuse et désagréable. Le milieu argentin, dont le contrat court jusqu’à l’été 2028, assure que rester à Anfield est ce qu’il souhaite le plus et estime que les récents changements en coulisses font que tout peut désormais arriver.

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Mac Allister se confie sur une douloureuse nouvelle concernant son contrat

Mac Allister est l’un des hommes forts d’Andoni Iraola cette saison, avec quatre buts, dont trois en trois matches de Ligue des champions, et une passe décisive. Son avenir à long terme reste toutefois incertain : son contrat actuel expire à l’été 2028 et aucune avancée n’a été réalisée en vue d’une prolongation.

S’adressant au journaliste argentin Gastón Edul chez lui, Mac Allister a déclaré : « Avant tout, évidemment, je ressens l’affection des supporters, et c’est quelque chose d’incroyable pour moi. Ce n’est pas facile, dans un club comme Liverpool, d’être apprécié comme je le suis. »

Mac Allister révèle la position de Liverpool sur une prolongation

Revenant sur son passage à Anfield avant d’évoquer son contrat, il a ajouté : « J’en profite beaucoup et, évidemment, remporter un titre de Premier League avec ce club est quelque chose de très spécial, que les supporters n’oublient pas. Évidemment, il me reste un an et demi de contrat.

« La saison dernière, on m’a dit que le club n’avait pas l’intention de le prolonger, du moins pour le moment. Et évidemment, cela a été une situation douloureuse, désagréable. » Mac Allister a rejoint Liverpool en provenance de Brighton à l’été 2023 pour environ 45 millions de livres sterling.

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Mac Allister estime que « tout peut arriver » à Liverpool

Interrogé sur le stress ou le découragement que cette situation a pu provoquer chez lui, Mac Allister a répondu : « Pas tant que ça, parce qu’en fin de compte, il me restait, et il me reste encore, du temps dans ce club. Ce que je veux par-dessus tout, c’est rester ici.

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« La réalité, c’est que l’entraîneur a changé, le directeur sportif a changé et de nouveaux investisseurs arrivent au club. Je pense donc être désormais dans une situation où tout peut arriver. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. J’ai toujours dit que j’étais très heureux ici, que je m’y plaisais vraiment, et nous verrons. »

Quelle suite pour Mac Allister et Liverpool ?

Liverpool a déjà prolongé Ryan Gravenberch jusqu’en 2032, après la signature de son nouveau contrat en mars, tandis que Dominik Szoboszlai s’est engagé jusqu’en 2031. Mac Allister a également été associé au Real Madrid.

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Pour l’heure, il se concentre sur le déplacement de demain à Fenerbahce en Ligue des champions, alors que Liverpool cherchera à rebondir après sa défaite de dimanche face à Arsenal.