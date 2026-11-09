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Alexis Mac Allister a appelé ses coéquipiers de Liverpool à ne pas relâcher leurs efforts après une victoire cruciale en Premier League. Le milieu argentin a joué un rôle majeur dans ce succès à Selhurst Park, qui permet à Liverpool d’aborder la trêve internationale sur une note positive.

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Mac Allister ouvre son compteur

Liverpool a abordé la trêve internationale de la meilleure des manières, en s’imposant 3-1 face à Crystal Palace dimanche à Selhurst Park. Mac Allister a rapidement donné le ton en ouvrant le score d’une tête précise. Florian Wirtz et Alexander Isak ont ensuite marqué à leur tour, permettant aux visiteurs de repartir avec les trois points malgré un penalty inscrit en fin de match par Eddie Nketiah.

Revenant sur son premier but de la saison en championnat, Mac Allister s’est réjoui d’avoir marqué sur coup de pied arrêté. « Ça fait du bien. C’est mon premier en Premier League, mais j’ai marqué deux fois en Ligue des champions et aussi dans une autre compétition, donc c’est formidable de marquer, surtout sur coup de pied arrêté parce que c’est quelque chose que j’aime. Je pense que les gens et le staff technique se rendent compte que j’aime ça aussi », a déclaré le milieu de terrain à BBC Sport, cité par le site officiel du club.

L’international argentin a également évoqué les progrès techniques réalisés par l’équipe, notamment sur coups de pied arrêtés. Il a reconnu que Liverpool avait tiré les leçons de récentes défaillances défensives. « Nous les travaillons et nous savons à quel point ils sont importants. L’autre jour, nous avons perdu un match au cours duquel nous avons encaissé trois buts sur coups de pied arrêtés. Aujourd’hui, nous avons gagné grâce à un but marqué sur coup de pied arrêté, donc nous comprenons à quel point c’est important, surtout dans le football actuel, alors que la Premier League devient de plus en plus physique », a-t-il ajouté.

Une défense solide à Selhurst Park

S’imposer en déplacement dans le sud de Londres est rarement une tâche facile, et Mac Allister a tenu à saluer la défense pour avoir résisté à une équipe de Palace déterminée. Si le score peut laisser penser à une victoire confortable, le milieu de terrain a souligné que ce match avait sérieusement mis à l’épreuve la résistance des siens. Il a particulièrement loué les défenseurs centraux pour leur capacité à supporter la pression tout au long de l’après-midi.

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« C’était un match difficile. Nous savons que jouer chez Crystal Palace est toujours difficile. Cette équipe peut produire du très beau football, mais je pense que nous avons assez bien défendu notre surface, surtout nos défenseurs centraux, qui ont été vraiment, vraiment bons. Mais c’était difficile. Par moments, nous avons essayé de presser sans y parvenir parfaitement, ce qui leur a permis de sortir du pressing et de se créer des occasions », a expliqué Mac Allister.

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Alisson fait encore la différence

La présence d’Alisson Becker dans les buts a de nouveau été un facteur clé du succès de Liverpool. Le gardien brésilien a réalisé plusieurs arrêts de grande classe pour empêcher l’équipe locale de marquer à des moments cruciaux. Mac Allister a révélé que même les joueurs adverses avaient été stupéfaits par le talent du numéro un de Liverpool, notamment après un arrêt spectaculaire en première période.

« Il est tellement bon, surtout sur l’arrêt qu’il a réalisé face au tir de [Daichi] Kamada [en première période]. Kamada n’en revenait pas de cet arrêt et il me l’a dit. Mais c’est Alisson : c’est un gardien extraordinaire et quelqu’un d’extraordinaire aussi. Je suis vraiment, vraiment heureux pour lui », a confié le milieu de terrain.

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Maintenir le niveau d’exigence

Si cette victoire permet à Liverpool d’aborder la trêve avec confiance, Mac Allister ne se fait aucune illusion : l’équipe n’a pas encore atteint son meilleur niveau. Il a insisté sur la nécessité de profiter des prochaines semaines pour préparer un calendrier exigeant, reconnaissant qu’il reste une importante marge de progression sur le plan tactique. Pour le joueur de 27 ans, la priorité demeure la régularité sur la durée, plutôt que les seuls résultats pris individuellement.

« Absolument. C’est vraiment, vraiment important. C’était notre objectif, surtout avant une trêve internationale. C’est très important de gagner, donc nous sommes satisfaits du résultat, mais nous devons continuer à progresser parce que nous sommes encore loin de la perfection », a-t-il conclu.