Partager Suivez GOAL sur Google

Alexander Isak commence à ressembler davantage à l’attaquant « de classe mondiale » que Liverpool pensait recruter en réalisant un transfert record de 125 millions de livres (164 millions de dollars), a déclaré Michael Owen à GOAL. Le Suédois n’a peut-être pas encore pleinement justifié le montant historique de son transfert, mais il va dans la bonne direction après avoir inscrit huit buts cette saison.

Publicité

Un total de buts deux fois supérieur à celui de la saison dernière

Ce total, atteint dès la mi-novembre, est deux fois supérieur à celui de sa première saison décevante à Anfield. Les attentes étaient grandes pour l’attaquant longiligne de 27 ans lorsqu’il a quitté le Tyneside pour le Merseyside à l’été 2025.

Liverpool a fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique , après trois saisons marquées par des statistiques impressionnantes à Newcastle. Beaucoup considéraient cet avant-centre au jeu délié comme l’un des numéros 9 les plus complets du football mondial .

Un retour en forme après des problèmes physiques

Mais il a rarement pu montrer l’étendue de ses qualités sous le célèbre maillot rouge, les blessures ayant contrarié ce joueur qui avait déjà fait ses preuves. Isak est arrivé sans avoir effectué de véritable préparation estivale, puis s’est malheureusement fracturé la jambe juste avant Noël, ce qui l’a de nouveau contraint à se faire soigner.

Les signes sont plus encourageants en 2026-2027 : Isak a ouvert son compteur face à Nottingham Forest le 29 août. Il a ensuite inscrit un doublé sur le terrain d’Ipswich et a depuis marqué contre Bournemouth, Brentford, Brighton, Fenerbahce et Crystal Palace.

Publicité Publicité

La confiance semble revenue et Liverpool commence à obtenir le rendement espéré de son investissement considérable. D’autres progrès pourraient suivre, alors que Florian Wirtz et Bradley Barcola cherchent encore, eux aussi, le déclic en attaque .

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

Isak retrouve-t-il son meilleur niveau ?

Interrogé sur le fait qu’Isak ressemble davantage au joueur qu’il était auparavant, même s’il n’a pas encore le rendement d’un joueur valant plus de 100 millions de livres, l’ancien attaquant de Liverpool Owen, qui contribue depuis qu’il est devenu ambassadeur de Casino.org à faire connaître des ressources permettant de comparer les sites de casino en ligne irlandais, a déclaré à GOAL : « Exactement. Il marque plusieurs buts et joue bien mieux qu’il ne l’avait jamais fait sous le maillot rouge.

« Si les joueurs autour de lui jouent mieux, lui aussi jouera mieux. Bien sûr, on peut dire que nous n’avons pas encore vu le meilleur de Wirtz, de Barcola et d’autres joueurs. Mais il commence à montrer davantage de choses. »

Publicité

« Et il y avait quelques doutes à son sujet. Mais je pense que ce que nous avons vu à Newcastle a montré qu’il est un joueur de classe mondiale. Il ne fait évidemment aucun doute qu’il peut réussir en Premier League. Il n’est pas encore à plein régime, mais il enchaîne assurément les buts, et c’est ce dont Liverpool a besoin. »

Iraola attend des buts de son numéro 9

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, qui a hérité d’un joueur recruté par son prédécesseur Arne Slot, est convaincu qu’Isak redeviendra l’un des attaquants les plus redoutables du football européen.

Publicité

Le technicien espagnol a déclaré au sujet de son numéro 9 : « Alex est un grand buteur. Si nous pouvons le mettre en position de marquer, il répondra présent. Ce n’est pas une garantie, mais c’est presque ce qui s’en rapproche le plus.

« Comme tous les joueurs, il peut enrichir son jeu. Nous voulons exploiter ses qualités : il est aussi très bon pour attaquer les espaces, faire des appels dans les couloirs et venir recevoir [le ballon]. Je pense également qu’il est techniquement très propre. Nous essayons de l’utiliser au mieux. »

Publicité

Liverpool se prépare à recevoir Manchester United

Iraola espère voir Isak au sommet de ses capacités lorsque Liverpool retrouvera la Premier League dimanche, après la dernière trêve internationale. Le club se prépare à recevoir son vieil adversaire Manchester United, qui disputera son premier match sous la direction de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino .

Isak a marqué lors de ses deux dernières rencontres de championnat, ainsi que dans six de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues. Il devrait être celui qui aidera Liverpool à rester dans la course à la qualification pour la Ligue des champions .