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Alexander Büttner prend une décision inhabituelle au sein de Vitesse et suit l'exemple d'un ancien coéquipier

Vitesse
Alexander Büttner
R. Giggs

Alexander Büttner endossera le rôle d’entraîneur adjoint du Vitesse la saison prochaine, tout en restant joueur. Ce défenseur de 37 ans, qui a porté les couleurs de Manchester United, a déjà observé son ancien coéquipier Ryan Giggs assumer cette double fonction.

« Je vais endosser un nouveau rôle au sein du club », a déclaré Büttner à Omroep Gelderland. « Nous en avons fait part aujourd’hui au staff et à toute l’équipe lors d’une réunion. »

Pour autant, ce nouveau statut entraînera inévitablement un certain nombre de changements, notamment sur son temps de jeu. « Je serai à la fois entraîneur adjoint et joueur, donc je ne participerai probablement plus à tous les matchs », a-t-il expliqué.

L’ancien Mancunien aborde avec fierté cette nouvelle casquette, déjà portée par Giggs lors de l’exercice 2013-2014 après le départ de David Moyes.

Le Gallois s’était lui-même fait entrer en cours de match contre Hull City et avait disputé les vingt dernières minutes. Edgar Davids constitue un autre exemple célèbre d’entraîneur-joueur : il a occupé ce poste au club anglais de Barnet entre 2012 et 2014.

« Peu de joueurs ont cette chance », poursuit Büttner. « J’ai déjà vécu cela avec Ryan Giggs à Manchester United. Lui aussi avait un double rôle. Il y aura des entraînements où j’occuperai un autre rôle sur le terrain cette saison. »

Le vétéran, qui a été l’un des piliers d’Arnhem la saison passée en disputant presque tous les matchs, se félicite de cette longévité : « Je fais partie des trois joueurs ayant disputé le plus de rencontres. À mon âge, peu de footballeurs peuvent en dire autant ; j’ai été présent sur le terrain tous les jours et je reste en tête du classement. »

Son regard se tourne désormais vers l’avenir et son nouveau rôle. « Avec cette nouvelle casquette, nous travaillons désormais dans une perspective d’avenir. Je resterai au Vitesse dans les années à venir », conclut l’ambitieux capitaine.

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