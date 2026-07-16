Alexander Büttner (37 ans), figure emblématique du club, prolonge son contrat avec le Vitesse et endosse un double rôle particulier

Alexander Büttner prolonge sa carrière de footballeur d’au moins deux ans. Le latéral gauche de 37 ans a prolongé son contrat avec le Vitesse jusqu’en juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Originaire de Doetinchem, il endossera également le rôle d’entraîneur adjoint, assumant ainsi une double casquette unique.

« En concertation avec l’entraîneur principal Rüdiger Rehm, il apportera son soutien au staff technique lors des entraînements et partagera son expérience avec l’équipe », explique le Vitesse à propos du double rôle de Büttner. « Les jours de match, le capitaine continuera de faire partie du groupe des joueurs. »

Formé au club, il s’était révélé très tôt avant un transfert retentissant à Manchester United. Le latéral gauche était revenu à Arnhem en 2017 pour deux ans, puis avait de nouveau rejoint le club de son cœur en 2024.

Fidèle au club durant une période financièrement instable, il s’est activement impliqué pour éviter la faillite. Après un long combat, Vitesse a obtenu une nouvelle licence professionnelle et, malgré une lourde pénalité de -12 points, est resté en lice pour une place en play-offs du Keuken Kampioen jusqu’à la dernière journée la saison passée.

« Le Vitesse compte énormément pour moi », explique Büttner, qui a déjà porté le maillot jaune et noir à 256 reprises. « C’est ici que j’ai fait mes premiers pas quand j’étais jeune, c’est ici que j’ai percé et c’est ici que j’ai vécu d’incroyables moments. »

« Ce club m’a façonné en tant que joueur et en tant qu’homme. C’est pourquoi il me semble logique de lui rendre la pareille aujourd’hui. J’ai 37 ans et je sais que je ne jouerai pas au football éternellement, mais je sens que je peux encore aider l’équipe sur le terrain. Je suis fier de pouvoir franchir cette étape en tant que joueur et entraîneur adjoint au Vitesse. »

« Tant que je serai utile à l’équipe, je continuerai à tout donner. En même temps, j’ai hâte de transmettre mon expérience au groupe et de continuer à m’épanouir en tant qu’entraîneur », conclut Büttner.