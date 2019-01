Alexander-Arnold signe un nouveau contrat de cinq ans avec Liverpool

Alexander-Arnold a signé un nouveau contrat à long terme avec les Reds de Liverpool.

Âgé de 20 ans, Alexander-Arnold n'a fait ses débuts que pour les Reds en 2016, il est devenu l'un des joueurs les plus constants de Jurgen Klopp et a signé un nouveau contrat jusqu'en 2024.



Les performances impressionnantes d'Alexander Arnold au cours des deux dernières saisons l'ont amené à devenir le premier choix de Klopp.



En effet, sa forme l'a vu gagner une reconnaissance internationale en 2018, avec Gareth Southgate qui l'a sélectionné dans son équipe pour la Coupe du monde 2018, alors qu'il marquait son premier but en Angleterre lors de la victoire 3-0 contre les États-Unis.

"I’m ecstatic and really proud" @trentaa98 has signed a new long-term contract with the Reds...https://t.co/ZU7lsKR7r2 — Liverpool FC (@LFC) 19 janvier 2019

"Je suis extatique et vraiment fier", a déclaré Alexander-Arnold sur le site officiel des Reds. "Je me sens privilégié de bénéficier du soutien et de la confiance du club pour me proposer un nouveau contrat.



“Il n'y avait aucun doute dans mon esprit pour signer et prolonger mes années avec le club. Espérons que nous pourrons obtenir beaucoup de succès au cours de ces années.



"Dès qu'ils ont offert le contrat, il n'y avait aucune hésitation. Ce qui m'a le plus facilité, c'est d'avoir des gens autour de moi pour m'assurer que je suis capable de me concentrer sur le football le plus possible et de conclure l'accord le plus rapidement possible."