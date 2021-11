Alexander-Arnold révèle son adversaire le plus coriace

L'arrière de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, considère l'attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, comme son adversaire le plus redoutable depuis ses débuts en pro. Un sacré hommage envers un joueur qui en ce moment traverse pourtant une période très compliquée.

Depuis qu’il a quitté Chelsea pour le Real Madrid il y a deux ans et demi, Eden Hazard n’a cessé de décliner. En raison de ses soucis physiques récurrents mais aussi à cause d'un manque de sérieux dans le travail, le Belge est devenu presque un joueur lambda. Et beaucoup se demandent s’il va pouvoir retrouver un jour son meilleur niveau. Même si son sélectionneur national, Roberto Martinez, se fait des inquiétudes à son sujet.

« Hazard est le meilleur et de loin »

Joueur lambda ? Alexander-Arnold n’est en tous cas pas de cet avis. La star anglaise (23 ans) des Reds a déclaré à la presse de son pays : « Eden Hazard est l'adversaire le plus dur que j'ai affronté. C'est le meilleur et de loin probablement ».

« Il y peut-être Kevin De Bruyne aussi, mais parmi les adversaires directs que j’ai eu à affronter c’est bien Hazard, a poursuivi le latéral droit. En raison de sa vitesse, son agilité, son intelligence du jeu, avec et sans le ballon son intelligence. Toutes ces qualités sont irréelles chez lui ».

Liverpool et le Real Madrid se sont affronté la saison dernière en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais, Hazard n’était pas de la partie. La dernière fois qu’Alexander-Arnold s’est fait martyriser par l’ancien lillois c’était donc lors de la saison 2018/2019 de la Premier League.