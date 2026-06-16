Alexander-Arnold est une nouvelle fois totalement ignoré en sélection anglaise après la blessure de Livramento : voici les raisons

Coup dur pour l’équipe d’Angleterre : Toni Livramento a déclaré forfait juste avant le premier match de groupe de la Coupe du monde, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le sélectionneur Thomas Tuchel a décidé de le remplacer par Trevoh Chalobah, écartant une nouvelle fois Trent Alexander-Arnold.

Défenseur central à Chelsea, Chalobah est donc appelé en renfort pour pallier l’absence du latéral droit. Selon Sky Sports, qui éclaire ce choix surprenant de Tuchel,

« Bien que la blessure de Livramento ne paraisse pas trop grave, il a été décidé d’agir immédiatement, en raison de la date limite approchante. En effet, chaque nation peut remplacer un joueur de sa sélection jusqu’à 24 heures avant son premier match de groupe, à condition que la blessure soit confirmée. »

L’Angleterre entame son tournoi mercredi à 22 h (heure néerlandaise) contre la Croatie, d’où l’urgence de la décision. « Il était en vacances aux États-Unis », précise Rob Dorsett, journaliste pour Sky.

« Chalobah se trouvait déjà sur place, ce qui rendait sa sélection particulièrement pratique », ajoute le journaliste. Trent Alexander-Arnold semblait pourtant une option plus évidente. Tuchel l’écarte toutefois pour deux raisons claires.

« Premièrement, on ignore où il se trouve. La question était donc de savoir s’il pourrait être là à temps pour respecter cette date limite fixée par la FIFA. Deuxièmement, Tuchel ne souhaite pas convoquer de grands noms s’il ne peut pas leur garantir du temps de jeu », explique Dorsett.

Cole Palmer, Phil Foden et Harry Maguire n’ont pas été convoqués pour la même raison : Tuchel ne veut pas appeler des joueurs pour les laisser sur le banc.